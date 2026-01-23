Пользователям рекомендуют обновить BIOS.

ASUS начала внутреннее расследование после появления в Интернете сообщений о сбоях и выходе из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах компании с чипсетами AMD 800 серии, сообщает Wccftech. В первом официальном заявлении ASUS говорится, что в компании проводят проверки в тесном сотрудничестве с AMD для подтверждения или опровержения известных случаев, а также поддержания стабильности и качества продукции на неизменно высоком уровне. Всем пользователям рекомендуют обновить BIOS материнских плат до последней версии, а тем, кто непосредственно столкнулся с проблемами, — обратиться в службу поддержки клиентов.

Источник изображения: Laurin Steffens, Unsplash

Проблемы с выходом из строя процессоров AMD Ryzen 9000, включая модели X3D, периодически появляются в инфополе. На протяжении долгого времени подобные жалобы в основном поступали от владельцев материнских плат ASRock с чипсетами AMD 800 серии. Точная причина до сих пор не ясна, исчерпывающих заявлений от ASRock не поступало. Из комментариев представителей AMD и того, что удалось вытянуть блогерам из сотрудников ASRock, поломки процессоров могли быть связаны с отклонением от рекомендуемых значений при настройке специалистами компании параметров BIOS, в частности, режимов работы PBO и напряжений. По всей видимости, в новейших версиях BIOS инженерам ASRock удалось исправить ситуацию. Тем не менее, в Интернете изредка всё ещё появляются новые сообщения о поломках.