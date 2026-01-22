У дистрибьюторов и розничных продавцов есть время до 25 июля 2026 года, чтобы разместить заказы на процессоры Alder Lake и Sapphire Rapids

Процессоры Intel Core 12-го поколения Alder Lake и Xeon 4-го поколения Sapphire Rapids официально сняты с производства, сообщает Tom’s Hardware. Это первые процессоры Intel с гибридной архитектурой. В прошлом году Intel завершила производство ряда процессоров Alder Lake для ноутбуков. Процессоры Core 12-го поколения были выпущены всего четыре года назад и до сих пор актуальны, но производитель оптимизирует свою линейку продуктов, делая упор на более современные аналоги и новые процессоры.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Может быть интересно

Решение распространяется на все процессоры Alder Lake независимо от варианта поставки и класса, начиная от бюджетной линейки Celeron и заканчивая флагманскими процессорами Core i9. Что касается процессоров Sapphire Rapids, решение о снятии с производства носит избирательный характер: прекращается производство серверных процессоров Scalable, но не процессоров для рабочих станций и HEDT-систем. Производство процессоров серий Xeon W-2400 и W-3400, W-2500 и W-3500 пока продолжится.

Процессоры Alder Lake не исчезнут из продажи в одночасье. У дистрибьюторов и розничных продавцов есть время до 25 июля 2026 года, чтобы разместить заказы на перечисленные процессоры. Поставки будут осуществляться до 22 января 2027 года. Есть более года на то, чтобы сформировать запасы. Кроме того, информации о завершении производства процессоров Core 13- и 14-го поколения Raptor Lake (Refresh) пока нет, а это, по сути, те же самые процессоры с небольшими архитектурными доработками, большим количеством ядер и более высокими тактовыми частотами. У Intel были проблемы со стабильностью и потенциальной деградацией некоторых флагманских моделей Core 13- и 14-го поколения, но их должны были исправить в обновлениях BIOS 2025 года.

На момент написания Core Ultra 200 семейства Arrow Lake являются самыми современными потребительскими процессорами Intel. Согласно различным слухам и утечкам, компания готовит обновление (Refresh) для настольных ПК и ноутбуков, но это обновление вряд ли можно назвать значительным. На настольных ПК ожидается три процессора Core Ultra 200K Plus, включая флагманскую модель 290K Plus. Для ноутбуков, вероятно, выпустят их аналоги в серии HX, включая 290HX Plus, который уже оставил след в Интернете.

Источник изображения: VideoCardz

Более ожидаемое событие — выпуск новой потребительской платформы LGA 1954 и новых процессоров Nova Lake. Ходят слухи о значительных архитектурных улучшениях, значительном увеличении количества ядер и производительности, а также игровых процессорах с большим объёмом кэш-памяти для конкуренции с линейкой AMD Ryzen X3D. Точные сроки выхода Nova Lake неизвестны, ожидается, что процессоры представят в конце 2026 года.