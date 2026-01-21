Цены растут не только на оперативную память.

В Kioxia подтвердили, что весь объём производства NAND-памяти в этом году уже распродан, пишет OC3D. Спрос со стороны сектора искусственного интеллекта привёл к значительному росту цен не только на чипы памяти типа DRAM, но и NAND. Твердотельные накопители дорожают. Цены выросли значительно, хотя и в меньшей степени, чем на оперативную память. В Kioxia заявили, что эра доступных SSD-накопителей объёмом 1 ТБ закончилась. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится бум ИИ.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В Великобритании цены на SSD-накопители объёмом 1 ТБ и с поддержкой PCIe 4.0 выросли более чем на 85%. Модели объёмом 1 ТБ с поддержкой PCIe 3.0 или 4.0 и DRAM-буфером больше всего выросли в цене, как показало исследование немецкого рынка, опубликованное ресурсом 3DCenter.

«Честно говоря, весь тираж этого года уже распродан. Дни дешёвых SSD-накопителей на 1 ТБ по цене около 7000 иен (прим. около 45 долларов США) прошли», — Шунсуке Накато, управляющий директор подразделения по производству памяти компании Kioxia.

Учитывая значительное повышение цен на SSD-накопители и оперативную память, сборка ПК в 2026 году становится невероятно дорогой. Если спрос со стороны ИИ-сектора не ослабнет, до 2028 года вряд ли можно ожидать, что цены снизятся. При этом ходят слухи о разработке новых аппаратных и программных решений, которые повысят спрос на SSD-накопители для ИИ-систем — это может только усугубить ситуацию.

Днями ранее появилась информация о повышении цен на комплекты из графических процессоров и видеопамяти, которые AMD и NVIDIA поставляют партнёрам для производства видеокарт. Если информация окажется достоверной, цены на видеокарты могут начать расти уже через несколько недель.