Основное отличие — комплектный вентилятор.

Компания Akasa представила четыре воздушных кулера с низкопрофильной конструкцией и высокой заявленной производительностью, сообщает Wccftech. Эти кулеры совместимы с новейшими платформами Intel LGA 1851 и AMD AM5, а также с предыдущими сокетами, такими как LGA 1700, 1200, 115x и AM4.

Источник изображения: Akasa (и далее)

Для низкопрофильного кулера VIPER H6L M2 заявлена расчётная тепловая производительность 165 Вт, при этом по высоте кулер занимает 76 мм пространства. В теории, модель должна справиться с охлаждением относительно мощных процессоров среднего и высокого класса в компактных сборках. Кулер комплектуется 120-мм вентилятором с ШИМ-управлением и S-образной конструкцией лопастей, который обеспечивает впечатляющий воздушный поток до 83,63 CFM. Кулер будет доступен в чёрном и белом цветовом исполнении.

Чуть менее производительной альтернативой с расчётной мощностью 160 Вт является другая новинка под названием SOHO H6L M2 — этот кулер комплектуется вентилятором с настраиваемой ARGB подсветкой. Вентилятор оказался крупнее, увеличив высоту кулера на 1,6 мм.

Также Akasa представила две модели в линейке ALUCIA. Судя по изображениям, это кулеры с той же конструкцией радиатора и шестью тепловыми трубками, но другими вентиляторами. На модели ALUCIA H6LS M2 установлен тонкий 120-мм вентилятор, что уменьшило высоту кулера до 67,2 мм, а расчётную тепловую производительность до 150 Вт. Модель ALUCIA H6L M2 оснащена вентилятором стандартной толщины и обладает производительностью 160 Вт.

Цены на новые системы охлаждения не уточняются.