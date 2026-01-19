Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
Цены DDR4 и DDR3 тоже растут, дорожают SSD-накопители, начали расти цены на видеокарты

В Германии с июля 2025 года оперативная память DDR5 в среднем подорожала в 4,4 раза, сообщает VideoCardz со ссылкой на исследование немецкого ресурса 3DCenter. Цены продолжают расти, причём не только на DDR5, но и на оперативную память предыдущих поколений. Покупатели переключили внимание на память DDR4 и даже DDR3, которую можно использовать для сборки ещё вполне «бодрых» компьютеров на базе процессоров Intel вплоть до Core 6 и 7-го поколений. Также ранее сообщалось, что на вторичном рынке снова становятся популярными сборки на китайских материнских платах с серверными чипсетами и серверными процессорами Intel Xeon старых поколений.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В начале 2026 года память DDR5 продолжает дорожать, хотя темпы роста замедлились. Так, с ноября по декабрь цены выросли на 93%, а с декабря по январь примерно на 28%. Рост цен всё ещё невероятный. Например, комплект оперативной памяти DDR5-5600 общим объёмом 64 ГБ в январе подорожал с 530 до 677 €, скачок на 147 € превышает цену этого комплекта около 140 € в июле 2025 года. Цена на комплекты DDR5-6000 общим объёмом 32 ГБ выросла с 75 € в июле 2025 года до 395 € в январе 2026 года.

Оперативная память предыдущего поколения по-прежнему дешевле DDR5, но тоже стремительно дорожает и тенденция к росту становится всё круче. Цены на модули DDR4 и DDR3 в среднем выросли в 3,2 раза, по сравнению с летом прошлого года. В период с ноября по декабрь прирост составил 30,2%, а с декабря по январь уже 46,3%. Дорожают даже модули с относительно низкой скоростью работы. Например, цена 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 выросла с 25 до 87 евро, а DDR3-1600 — с 25 до 51 евро.

Источник изображения: www.3DCenter.org

Дорожает не только оперативная память, но и другие комплектующие, где используются чипы памяти. С июля 2025 года твердотельные накопители в среднем подорожали на 79%. В январе цены повысились на 26,7%, что является небольшим замедлением относительно декабря прошлого года. Судя по собранной статистике, больше всего цены выросли на наиболее востребованные модели объёмом 1 и 2 ТБ. Цены на жёсткие диски тоже значительно выросли, в среднем на 89%.

Что касается видеокарт, после распродаж в конце 2025 года цены начинают расти. В январе авторы ресурса 3DCenter зафиксировали средний рост цен на 14%. Флагманская GeForce RTX 5090 подорожала на треть, остальные видеокарты — на величину до 21%. Меньше всего цены выросли на видеокарты RTX 5060 и RX 9070 XT, на 4…5%.

Ранее появилась неофициальная информация, что AMD и NVIDIA перераспределяют производственные ресурсы, отдавая приоритет видеокартам, которые приносят наибольшую валовую выручку на ГБ памяти. По слухам, AMD снизит приоритет производства RX 9070 в пользу версии XT, а для NVIDIA более приоритетными должны стать видеокарты RTX 5060 Ti 8 ГБ, 5070, 5080 и 5090.

#amd #nvidia #видеокарты #твердотельные накопители #цены #ddr5 #оперативная память #ddr4 #дефицит #ddr3
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
21
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
11
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
1
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
1
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
Carscoops: GM представил в Китае кроссовер Wuling Xingguang 560 по цене эквивалентной ₽667000
1
Итальянские истребители Eurofighter сопроводили российский десантный самолёт в Прибалтике
1

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

deema35
13:14
Всю память скупят дата центры для ИИ.
США планируют ввести 100-процентные тарифы на импорт чипов памяти
Эдуард Кузнецов
13:09
20/80. Это еще Эдгар По посчитал. Но это не всегда одни и те же люди. В разных областях бывают несовпадения.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Эдуард Кузнецов
13:02
У мня такой в офисе пылится, с 290х. Хорошая парочка... была когда-то. Хотя... в шкафу, где-то есть Вега 64, интересно за сколько, в новых реалиях, это всё можно толкнуть. Никогда таким не занимался, ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Шинбулаев Руслан
12:57
Всем минусовальщикам сразу отвечаю, я исхожу из того что я играл в некоторые игры из того списка и на худших сборках, на 1650 видяхе. Также в системных требованиях значится RTX 3080/4080 как рекомендо...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Леон Брусиловский
12:53
Можно проще поставить ее через скрипт установки который сам же и собираешь без риска постановки майнера
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
12:52
Очко свое пристегни к стулу и не отсвечивай.64 в ближайшие годы нахрен не нужна будет.да и думаю вообще не нужна
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
12:52
Ток идиот как ты то незнает
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
12:50
Пиздабол.уймись уже.Расплавляется только твое очко содомированное.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
12:47
Память дно дна у тебя потому что
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
12:46
Просто лучше у всего сайта отсоси.Бот Непрановский
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter