Цены DDR4 и DDR3 тоже растут, дорожают SSD-накопители, начали расти цены на видеокарты

В Германии с июля 2025 года оперативная память DDR5 в среднем подорожала в 4,4 раза, сообщает VideoCardz со ссылкой на исследование немецкого ресурса 3DCenter. Цены продолжают расти, причём не только на DDR5, но и на оперативную память предыдущих поколений. Покупатели переключили внимание на память DDR4 и даже DDR3, которую можно использовать для сборки ещё вполне «бодрых» компьютеров на базе процессоров Intel вплоть до Core 6 и 7-го поколений. Также ранее сообщалось, что на вторичном рынке снова становятся популярными сборки на китайских материнских платах с серверными чипсетами и серверными процессорами Intel Xeon старых поколений.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В начале 2026 года память DDR5 продолжает дорожать, хотя темпы роста замедлились. Так, с ноября по декабрь цены выросли на 93%, а с декабря по январь примерно на 28%. Рост цен всё ещё невероятный. Например, комплект оперативной памяти DDR5-5600 общим объёмом 64 ГБ в январе подорожал с 530 до 677 €, скачок на 147 € превышает цену этого комплекта около 140 € в июле 2025 года. Цена на комплекты DDR5-6000 общим объёмом 32 ГБ выросла с 75 € в июле 2025 года до 395 € в январе 2026 года.

Оперативная память предыдущего поколения по-прежнему дешевле DDR5, но тоже стремительно дорожает и тенденция к росту становится всё круче. Цены на модули DDR4 и DDR3 в среднем выросли в 3,2 раза, по сравнению с летом прошлого года. В период с ноября по декабрь прирост составил 30,2%, а с декабря по январь уже 46,3%. Дорожают даже модули с относительно низкой скоростью работы. Например, цена 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 выросла с 25 до 87 евро, а DDR3-1600 — с 25 до 51 евро.

Источник изображения: www.3DCenter.org

Дорожает не только оперативная память, но и другие комплектующие, где используются чипы памяти. С июля 2025 года твердотельные накопители в среднем подорожали на 79%. В январе цены повысились на 26,7%, что является небольшим замедлением относительно декабря прошлого года. Судя по собранной статистике, больше всего цены выросли на наиболее востребованные модели объёмом 1 и 2 ТБ. Цены на жёсткие диски тоже значительно выросли, в среднем на 89%.

Что касается видеокарт, после распродаж в конце 2025 года цены начинают расти. В январе авторы ресурса 3DCenter зафиксировали средний рост цен на 14%. Флагманская GeForce RTX 5090 подорожала на треть, остальные видеокарты — на величину до 21%. Меньше всего цены выросли на видеокарты RTX 5060 и RX 9070 XT, на 4…5%.

Ранее появилась неофициальная информация, что AMD и NVIDIA перераспределяют производственные ресурсы, отдавая приоритет видеокартам, которые приносят наибольшую валовую выручку на ГБ памяти. По слухам, AMD снизит приоритет производства RX 9070 в пользу версии XT, а для NVIDIA более приоритетными должны стать видеокарты RTX 5060 Ti 8 ГБ, 5070, 5080 и 5090.