molexandr
AMD Ryzen 9 9950X3D2 с двойным 3D V-Cache протестировали на плате Gigabyte X870 AORUS Tachyon ICE
Процессор снова отметился в Geekbench, улучшив прошлые результаты.

Похоже, что 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 с двойной кэш-памятью 3D V-Cache действительно может быть представлен в ближайшее время. В базе данных Geekbench появился новый отчёт о тестировании такого экземпляра на оверклокерской материнской плате GIGABYTE X870 AORUS Tachyon ICE, сообщает VideoCardz. Система также оснащалась оперативной памятью DDR5-8000 объёмом 48 ГБ.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

Согласно отчёту, ядра процессора работали на базовой частоте 4,30 ГГц с возможностью повышения до 5,65 ГГц. Процессор набрал 3553 балла в однопоточных тестах и 24340 баллов в многопоточных тестах. Результаты заметно лучше предыдущих, что может быть связано со сменой платформы, более высокой скоростью памяти и различиями в настройках тестовых систем. Процессор, судя по всему, не был разогнан вручную. В предыдущем тесте процессор набрал 3456 баллов и 21062 балла соответственно.

Источник изображения: Geekbench

По информации VideoCardz, AMD ещё не начинала программу по подготовке обзоров этого процессора, официально он не анонсирован и сроки его выхода неизвестны. Компания анонсировала только Ryzen 7 9850X3D, который должен появиться в продаже за рубежом 29 января.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 может стать первым процессором Ryzen X3D, в котором оба кристалла с ядрами CCD (Core Complex Die) будут оснащаться 3D V-Cache. Ранее только один из двух CCD оснащался дополнительной кэш-памятью.

#amd #процессоры #3d v-cache #ryzen 9 9950x3d2
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

