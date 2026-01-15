Сайт Конференция
molexandr
Hardware Unboxed: с производства сняли GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ будет следующей
NVIDIA перераспределяет производственные ресурсы из-за дефицита.

Компания NVIDIA сняла с производства GeForce RTX 5070 Ti, сообщает VideoCardz со ссылкой на новое видео YouTube-канала Hardware Unboxed. Авторы канала утверждают, что получили соответствующее подтверждение от представителей компании ASUS на прошедшей выставке CES 2026. NVIDIA прекратила поставки компонентов для производства этой видеокарты и не планирует возобновлять их, что означает конец для одной из самых популярных игровых видеокарт среднего ценового сегмента.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Решение о прекращении производства GeForce RTX 5070 Ti принято на фоне дефицита компонентов. По всей видимости, в первую очередь речь идёт о чипах видеопамяти GDDR7. Та же участь постигнет версию RTX 5060 Ti 16 ГБ, но она упоминается отдельно, что может указывать на наличие каких-то особых условий, но на данный момент итог один — завершение производства.

Подтверждение информации от авторов Hardware Unboxed видят в ценах и ассортименте моделей рассматриваемых видеокарт в магазинах. В США цены начали расти ещё в ноябре и на сегодняшний день большинство моделей RTX 5070 Ti от ASUS исчезли из каталога Newegg и прочих американских площадок. В Австралии цены тоже резко выросли и продолжают расти.

Ранее сегодня сообщалось о перераспределении производственных ресурсов NVIDIA, в соответствии с которым компания будет отдавать приоритет самым быстрым моделям на каждом уровне памяти. В данном случае RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5070 Ti уступают место RTX 5080. Аналогичным образом, RTX 5060 Ti 8 ГБ должна вытеснить с конвейера RTX 5060.

Предполагается, что производство RTX 5070 продолжится, поскольку это единственная видеокарта в классе 12 ГБ. Однако источники сообщают, что запасы RTX 5070 сокращаются, а крупные поставки не предвидятся — цены растут. Также некоторые торговые сети ожидают, что цены на RTX 5060 Ti 8 ГБ из новых поставок вырастут примерно на 20%.

Наконец, в Hardware Unboxed утверждают, что NVIDIA действительно планировала представить на CES 2026 видеокарты GeForce RTX 50 SUPER, как и предсказывали инсайдеры. Но от этих планов отказались. Если цены на память стабилизируются, NVIDIA может вернуться к линейке RTX 50 SUPER в конце 2026 года, но текущие сигналы указывают на то, что проект может быть полностью отменён, чтобы избежать пересечения с серией следующего поколения.

Источник: videocardz.com
