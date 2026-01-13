Для сохранения объёмов продаж приоритет отдадут производству GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti 8 ГБ.

По неофициальной информации, производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5070 Ti сокращается в пользу графических ускорителей с меньшим объёмом видеопамяти. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию с китайского форума Board Channels. По сообщениям других источников, в магазинах также беднеет ассортимент видеокарт RTX 5080 и 5090. В Европе флагманскую игровую видеокарту Blackwell уже сложно найти дешевле 3000 €.

Причина уже должна быть известна — это дефицит памяти. Как утверждается, NVIDIA и её партнёры адаптируются к новым условиям и планируют поддерживать продажи, отдавая приоритет производству видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti 8 ГБ. Хотя такой сценарий кажется вполне реалистичным, в VideoCardz подчёркивают, что это слухи и распределение ресурсов может различаться в зависимости от региона и каждой компании партнёра. Что стало первоисточником информации, не уточняется.

Инсайдеры не исключают дальнейшее повышение цен на видеокарты. Когда это закончится, никто не знает. Что касается чипов для производства оперативной памяти DDR5, ранее вице-президент Micron Кристофер Мур заявил, что для рядового потребителя дефицит DRAM может сохраняться ещё довольно долго.