Поддерживается установка дискретной графики.

Компания Minisforum представила на выставке CES 2026 материнскую плату BD395i MAX со встроенным гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, сообщает TweakTown. Эта материнская плата формата Mini-ITX предназначена для сборки компактных настольных ПК.

Источник изображения: TweakTown

AMD Ryzen AI Max+ 395 это 16-ядерный 32-поточный процессор с ядрами Zen 5, интегрированной графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков) и нейронным сопроцессором с производительностью до 50 триллионов операций в секунду. Производительность чипа и большой объём памяти позволяет играть в игры и выполнять разнообразные рабочие задачи, в частности, работать с большими языковыми моделями. Если графической производительности интегрированной Radeon 8060S будет недостаточно, плата оснащена слотом PCIe 5.0 x16 для установки дискретной видеокарты.

Дополнительных технических подробностей о материнской плате Minisforum BD395i MAX пока нет. Процессор и память распаяны на плате и, судя по изображениям, тепло от них отводит один большой теплораспределитель. Теплораспределитель также выступает в роли «адаптера» для установки типового процессорного кулера. Как минимум, присутствует один разъём для установки M.2 накопителя с комплектным радиатором.

На момент написания неизвестно, когда Minisforum BD395i MAX появится в продаже и по какой цене.