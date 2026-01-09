Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Мини-ПК Steam Machine заметили в чешском интернет-магазине со стартовой ценой около 950 $
Цена на конфигурацию с SSD-накопителем 512 ГБ без учёта налогов.

Анонс нового игрового оборудования от компании Valve стал одним из самых важных событий 2025 года. Компания выпустит игровой мини-ПК Steam Machine, автономную гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame и игровой контроллер Steam Controller. По большей части в Интернете восторженно встретили новинки, однако один очень важный вопрос остаётся без ответа. Сколько будет стоить новое оборудование, особенно в текущей сложной ситуации на рынке, связанной с дефицитом памяти.

Источник изображения: Valve

Официальной информации о ценах пока нет, только утечка от чешского интернет-магазина Smarty.cz, в каталоге которого появился компьютер Steam Machine. На странице каталога цена не указана, но её значение в коде веб-страницы обнаружил пользователь Reddit под псевдонимом chusskaptaan, сообщает Wccftech. Если верить этой информации, базовая версия Steam Machine с твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ оценивается в 19826 чешских крон или примерно 950 долларов США. Цена версии с твердотельным накопителем на 2 ТБ составляет 22305 чешских крон или 1070 долларов США. Это цены без учёта местных налогов.

Как всегда отмечается для подобных утечек, цены могут быть заполнителями и не соответствовать реальным. Ранее в Valve заявили, что цена Steam Machine будет примерно равна цене аналогичного по характеристикам компьютера. В каталоге того же интернет магазина в рассматриваемом диапазоне цен предлагаются различные готовые игровые компьютеры, например, один на базе Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, другой на базе Core i5-12400 и GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. На этом фоне предварительная цена Steam Machine кажется немного завышенной. Тем не менее, это по своему уникальное устройство, очень компактное и отчасти кастомизируемое, что тоже добавляет к цене.

Основные характеристики Steam Machine были озвучены в прошлом году. Мини-ПК оснащается 6-ядерным процессором Zen 4 с поддержкой многопоточности и максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц при тепловой мощности до 30 Вт; видеокартой RDNA 3, у которой 8 ГБ видеопамяти и 28 вычислительных блоков в GPU, работающем на частоте до 2,45 ГГц при ограничении мощности 130 Вт.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#игры #steam #valve #steam machine
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
3
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
4
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
США покидают 66 международных организаций
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
22
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Китя.
21:08
Да по фиг на деда. Это играю сейчас в SILENT.HILL.f далеко уже ушёл школу прошёл. Вроде ты в нее играл прошёл её или нет ?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
ark-bak
21:02
Так видюха не сгорела, чего стонет. А коннектор оплавился
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
20:58
через MAX
США покидают 66 международных организаций
Bernigan
20:56
Да уж, дед слился походу, ну а чё, в DX 11 и ниже фризы, в DX 12 мыло без DLSS, или мыло и мало кадров если вместо ФСР ТАА, реально кусок текстолита, но всё равно, смалодушничал дед, предал амудятину,...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
20:50
До деда уже дошло что 6600 кусок текстолита и не более. как и 9070ХТ которая в новых играх в 4К бесполезна. Покупка её деньги на ветер и потом фиг продаж.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Zeramon
20:49
Статью школьник писал? Уровень аналитики явно оттуда. 1. Нет конкретных аргументов и пруфов, что в официальных цифрах Нинтендо представленны именно отгруженные, а не проданные физикам, единицы. Предла...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
deema35
20:44
"А вот в корпусах старого образца, где в лучшем случае есть только один вентилятор диаметром 120 мм на выдув, добиться хорошего охлаждения комплектующих среднего уровня производительности практически ...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Dangerous
20:41
И давно тебя гомосека, к пи рам тянет или ты таким родился?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Dangerous
20:38
Все это кто, твои друзья по психиатрической палате?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
20:33
Вот сижу и думаю. Поставить 4300 или оставит на 4266. Только хоть так хоть так амд так все равно не может.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter