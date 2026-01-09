Цена на конфигурацию с SSD-накопителем 512 ГБ без учёта налогов.

Анонс нового игрового оборудования от компании Valve стал одним из самых важных событий 2025 года. Компания выпустит игровой мини-ПК Steam Machine, автономную гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame и игровой контроллер Steam Controller. По большей части в Интернете восторженно встретили новинки, однако один очень важный вопрос остаётся без ответа. Сколько будет стоить новое оборудование, особенно в текущей сложной ситуации на рынке, связанной с дефицитом памяти.

Источник изображения: Valve

Официальной информации о ценах пока нет, только утечка от чешского интернет-магазина Smarty.cz, в каталоге которого появился компьютер Steam Machine. На странице каталога цена не указана, но её значение в коде веб-страницы обнаружил пользователь Reddit под псевдонимом chusskaptaan, сообщает Wccftech. Если верить этой информации, базовая версия Steam Machine с твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ оценивается в 19826 чешских крон или примерно 950 долларов США. Цена версии с твердотельным накопителем на 2 ТБ составляет 22305 чешских крон или 1070 долларов США. Это цены без учёта местных налогов.

Как всегда отмечается для подобных утечек, цены могут быть заполнителями и не соответствовать реальным. Ранее в Valve заявили, что цена Steam Machine будет примерно равна цене аналогичного по характеристикам компьютера. В каталоге того же интернет магазина в рассматриваемом диапазоне цен предлагаются различные готовые игровые компьютеры, например, один на базе Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, другой на базе Core i5-12400 и GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. На этом фоне предварительная цена Steam Machine кажется немного завышенной. Тем не менее, это по своему уникальное устройство, очень компактное и отчасти кастомизируемое, что тоже добавляет к цене.

Основные характеристики Steam Machine были озвучены в прошлом году. Мини-ПК оснащается 6-ядерным процессором Zen 4 с поддержкой многопоточности и максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц при тепловой мощности до 30 Вт; видеокартой RDNA 3, у которой 8 ГБ видеопамяти и 28 вычислительных блоков в GPU, работающем на частоте до 2,45 ГГц при ограничении мощности 130 Вт.

