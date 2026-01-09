Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Первые игровые видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 60 могут появиться во второй половине 2027 года
А обновление RTX 50 SUPER может так и не выйти

Первые игровые видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 60 могут появиться во второй половине 2027 года, а обновление RTX 50 SUPER так и не выйти. Об этом сообщают TechPowerUp и VideoCardz со ссылкой на инсайдера kopite7kimi и ряд азиатских ресурсов.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

По информации инсайдера, основой видеокарт GeForce RTX 60 станут графические процессоры серии GR200, построенные на базе архитектуры Rubin. Компания NVIDIA уже производит серверные платформы для искусственного интеллекта с чипами Rubin, доступность ожидается в 2026 году. Какие-либо технические характеристики будущих видеокарт инсайдер не называет. Можно предположить, что из-за кризиса на рынке памяти сейчас все решения по конфигурациям и срокам выхода могут находиться в «подвешенном» состоянии. Это, как утверждают азиатские источники, является причиной того, что видеокарты RTX 50 SUPER не были представлены на выставке CES 2026 и, вероятно, уже представлены не будут.

До кризиса на рынке памяти инсайдеры утверждали, что NVIDIA планирует выпустить как минимум три видеокарты RTX 50 SUPER, основным изменением в которых станет увеличенный объём видеопамяти. В текущих реалиях выпуск этого обновления нерационален. Причиной называют не только дефицит чипов памяти, которые в первую очередь направляют на производство профессиональных и серверных продуктов, но и отсутствие сильной конкуренции со стороны AMD в потребительском сегменте. По слухам, новые видеокарты AMD Radeon RX на 2026 год не запланированы.

#amd #nvidia #видеокарты
Источник: techpowerup.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
5
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
15
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
18
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
13
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Snooper
11:47
100 планок это комплект для сервера? Мерзкий лживый кликбейтник.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Михаил Сидоров
11:41
Опасное заблуждение в том, что наука может что то там объяснить и докопаться до истины в первой инстанции. Наука всего лишь наблюдает за процессами вокруг, выявляет закономерности и строит модели на и...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Михаил Сидоров
11:35
Дипсик пишет: RTX 3050 в PCIe 2.0 x8: ~4 ГБ/с. Достаточно для её уровня производительности. RTX 2070 в PCIe 2.0 x16: ~8 ГБ/с. Ей нужно больше данных, но и ей этого достаточно (потери ~1-3%). Спорить ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Сергей Анатолич
11:29
А при нынешней дороговизне памяти эти RTX 60 будут как шатл стоить?
Первые игровые видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 60 могут появиться во второй половине 2027 года
Сергей Анатолич
11:27
Пока есть богатые дураки готовые покупать эту проклятую память, она скоро будет как сам Шанхай стоить. Спрос порождает предложение!
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
samsonbl4
11:17
Интересная штука, но потребности в ней нету. Была бы потребность, появились бы время и финансы. А так стараюсь ограничить свои самоделки компьютерные, хоть и любитель, недавно только почти со всей нак...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
samsonbl4
11:05
Чтобы поделиться готовым решением; поделиться чертежами из, которых можно взять нужные координаты для разных своих DIY проектов; Рассказать о том, что можно не делать работу самому, а отдать на аутсор...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Николай Олейник
10:53
Чукча не читатель? Ещё 21 дебил лайк поставил.. Статья о бюджетной сборке под ддр4. Как ты блять 7500f с ддр4 собрался собирать? Тупые
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
akzi
10:43
Есть неттопы с окулинк и тп, но eGPU сделано фабрично нифига не по уму, имхо! Огромный гробик, точно не на стену вешать( точно не за большой монитор( Там не тонкий блок питания, а будто уменьшенную ве...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Китя.
10:39
Естественно лучше. Пусть амдешники по облизывают этот тест. им о таком результате только мечтать.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter