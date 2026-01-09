А обновление RTX 50 SUPER может так и не выйти

Первые игровые видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 60 могут появиться во второй половине 2027 года, а обновление RTX 50 SUPER так и не выйти. Об этом сообщают TechPowerUp и VideoCardz со ссылкой на инсайдера kopite7kimi и ряд азиатских ресурсов.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

По информации инсайдера, основой видеокарт GeForce RTX 60 станут графические процессоры серии GR200, построенные на базе архитектуры Rubin. Компания NVIDIA уже производит серверные платформы для искусственного интеллекта с чипами Rubin, доступность ожидается в 2026 году. Какие-либо технические характеристики будущих видеокарт инсайдер не называет. Можно предположить, что из-за кризиса на рынке памяти сейчас все решения по конфигурациям и срокам выхода могут находиться в «подвешенном» состоянии. Это, как утверждают азиатские источники, является причиной того, что видеокарты RTX 50 SUPER не были представлены на выставке CES 2026 и, вероятно, уже представлены не будут.

До кризиса на рынке памяти инсайдеры утверждали, что NVIDIA планирует выпустить как минимум три видеокарты RTX 50 SUPER, основным изменением в которых станет увеличенный объём видеопамяти. В текущих реалиях выпуск этого обновления нерационален. Причиной называют не только дефицит чипов памяти, которые в первую очередь направляют на производство профессиональных и серверных продуктов, но и отсутствие сильной конкуренции со стороны AMD в потребительском сегменте. По слухам, новые видеокарты AMD Radeon RX на 2026 год не запланированы.