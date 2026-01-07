Новые профили рекомендуются не для всех режимов

Компания NVIDIA и авторы ресурса VideoCardz попытались прояснить ситуацию с настройками и профилями технологии DLSS 4.5 после появления в Интернете неоднозначных результатов первых тестов.

Источник изображения: @hieu101193, Unsplash

Качество изображения в новой версии DLSS определённо выросло, но производительность снизилась, особенно на видеокартах GeForce RTX 20 и 30 серии, которые не поддерживают аппаратное ускорение вычислений в формате FP8. Владельцы видеокарт этих серий могут отдать предпочтение более старым профилям работы и DLSS 4.0 для получения более высокой частоты кадров. Более того, новые профили DLSS 4.5 не являются универсальными даже для новых видеокарт, они рекомендованы для применения в нескольких конкретных случаях.

Технология DLSS 4.5 и новая модель Transformer 2-го поколения задействованы в профилях M и L. Хотя профили M и L поддерживаются во всех режимах DLSS и DLAA, наилучшее соотношение качества и производительности пользователи увидят только в нескольких. Профиль M оптимизирован для режима DLSS «Производительность» (Performance), а профиль L — для режима «Ультра-производительность» (Ultra Performance) и разрешения 4K. Для прочих режимов рекомендуется использовать профили K и J, появившиеся с DLSS 4.0.

Профиль K: рекомендуется для DLAA, режимов DLSS «Качество» и «Сбалансированный». Профиль менее требователен, по сравнению с новыми предустановками M и L.

Профиль M: рекомендуется для режима DLSS «Производительность».

Профиль L: рекомендуется для режима «Ультра-производительность». Настроен для сценариев масштабирования из низкого разрешения в разрешение 4K и является ещё более ресурсоёмким в сравнении с профилем M.

Профиль J: альтернатива профилю K, которая в некоторых играх может снизить вероятность появления шлейфов, но повысить вероятность мерцания.

На момент написания управление профилями DLSS в приложении NVIDIA App не является логичным и достаточно информативным, что только усугубляет ситуацию с падением производительности у некоторых пользователей. Переопределение DLSS с выбором новейшей модели принудительно устанавливает профиль M для всех режимов работы DLSS и DLAA, что не является оптимальным сценарием использования.

Авторы VideoCardz рекомендуют две стратегии выбора настроек в NVIDIA App. Либо вручную выбрать оптимальные профили для DLSS и DLAA; либо переопределить DLSS и DLAA на последнюю модель, а затем вручную выбрать режим работы DLSS, что должно автоматически активировать оптимальный профиль. В последнем случае внутриигровые настройки DLSS будут игнорироваться.

Проверить, какая модель используется в игре, можно в оверлее NVIDIA App. По умолчанию оверлей вызывается сочетанием клавиш Alt+Z. Для просмотра информации о модели необходимо перейти в разделы «Статистика», «Просмотр статистики» и затем «DLSS».

Меньше всего проблем у владельцев видеокарт GeForce RTX 40 и 50 серии. Видеокарты Ada аппаратно поддерживают вычисления в формате FP8, а видеокарты Blackwell ещё и в формате FP4. На этих видеокартах снижение производительности при переходе от DLSS 4.0 к 4.5 оценивается NVIDIA в пару процентов, в то время как на видеокартах RTX 20 и 30 производительность может снизиться на 20% и более. Однако то, что новая технология совместима со старыми видеокартами и компания оставляет возможность выбора за пользователями — несомненный плюс. Каждый может решить самостоятельно, какую версию DLSS использовать, с каким профилем и в каком режиме.