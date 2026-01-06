Производительная игровая видеокарта для компактных ПК.

Китайская компания Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp

По всей видимости, модель основана на эталонной конструкции AMD, описание которой появилось на сайте компании в декабре прошлого года. Тогда не было подтверждено, что RX 9060 XT LP является низкопрофильной видеокартой. Сниженная до 140 Вт мощность позволяла предположить, что аббревиатура LP расшифровывается как Low Power, а не Low Profile, более того, на изображении была показана полноценная полноразмерная версия RX 9060 XT.

Источник изображения: TechPowerUp

Низкопрофильная RX 9060 XT LP от Vastarmor — первая подобная модель. О вариантах других производителей пока ничего неизвестно. В системе охлаждения используется радиатор с тепловыми трубками и алюминиевыми рёбрами, три небольших вентилятора, металлическая задняя панель. Внешне образец очень похож на низкопрофильные модели NVIDIA GeForce RTX 5060 от различных производителей, но является более производительным решением.

Сроки выхода RX 9060 XT LP от Vastarmor не уточняются. Видеокарта была замечена на стенде компании Minisforum, которая специализируется на компактных компьютерах.