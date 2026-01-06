Самая продвинутая флагманская видеокарта MSI.

Компания MSI официально представила видеокарту GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z. Серия видеокарт LIGHTNING возвращается после семилетнего перерыва. Новая модель позиционируется как самая продвинутая флагманская видеокарта MSI, разработанная специально для экстремального разгона.

Источник изображения: MSI (и далее)

Видеокарта оснащена системой жидкостного охлаждения, в состав которой входит полноразмерный полностью медный водоблок, радиатор с гибридным расположением рёбер, насос и вентиляторы Lightning Fan с высоким статическим давлением. Водоблок отводит тепло от графического процессора, памяти и компонентов подсистемы питания.

Оформление видеокарты подчёркивает её премиальный статус. В конструкцию входят элементы из углеродного волокна и 8-дюймовый дисплей. Дисплей позволяет отображать системную информацию, изображения или анимацию непосредственно на видеокарте.

Для видеокарты разработана специальная печатная плата, усиленная слоем меди в 3 унции, а компонентная база подобрана для обеспечения стабильности при высочайших нагрузках и энергопотреблении 1000 Вт. Двойной BIOS позволяет настроить различные профили работы, включая режимы, предназначенные для экстремального разгона.

MSI дополняет аппаратную часть новыми программными инструментами. Lightning Hub предоставляет веб-доступ к функциям настройки и персонализации, а Lightning Overdrive позволяет осуществлять мониторинг и разгон на мобильных устройствах.

По данным MSI, на момент презентации RTX 5090 LIGHTNING Z позволила установить 17 оверклокерских рекордов. Видеокарту выпустят ограниченным тиражом 1300 экземпляров. Каждая видеокарта имеет индивидуальный номер.