По всей видимости, речь идёт о полноценной настольной видеокарте в компактном внешнем корпусе.

Основой внешней видеокарты ONEXGPU 3 станет AMD Radeon RX 9070 XT. По всей видимости, речь идёт о полноценном настольном варианте видеокарты, который имеет 4096 потоковых процессоров, 16 ГБ видеопамяти и обладает мощностью 304 Вт. Интересно, как ONEXPLAYER планирует обеспечить питание и охлаждение столь мощной видеокарты в портативном корпусе. Подробностей об этом пока нет.

Источник изображения: ONEXPLAYER, VideoCardz

Это первая внешняя видеокарта на базе архитектуры AMD RDNA 4, для которой разработаны новые технологии FSR Redstone с применением машинного обучения, что только повышает интерес к рассматриваемому устройству.

ONEXPLAYER пока не предоставила подробной информации о конструкции и интерфейсах для подключения. В частности, нет подтверждения относительно встроенного блока питания, наличия USB4 v2 и (или) OCuLink, возможности подключать дополнительные накопители. На момент написания доступен только тизер. Дата полноценной презентации тоже неизвестна.