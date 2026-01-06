Это первые настольные процессоры с сокетом AM5, которые будут совместимы с программой Microsoft Copilot+ PC.

Компания AMD анонсировала серию гибридных процессоров Ryzen AI 400 для ноутбуков и полноценных настольных ПК с сокетом AM5. Для ноутбуков обновление считается незначительным, а вот для настольных ПК — это первые процессоры, подходящие для Microsoft Copilot+ PC. К тому же в серии есть модели с гораздо более производительной интегрированной графикой, чем та, что была представлена в составе гибридных процессоров Ryzen 8000G.

Источник изображения: AMD (и далее)

Гибридные процессоры Ryzen AI 400 семейства Gorgon Point сочетают в себе процессорные ядра Zen 5, интегрированную графику RDNA 3.5 и нейронный сопроцессор XDNA 2. Изменения относительно серии Ryzen AI 300 минимальные: немного более высокие тактовые частоты и поддержка более быстрой памяти.

Наиболее значительным изменением является доступность в настольных компьютерах. AMD позиционирует Ryzen AI 400 как прямого преемника Ryzen 8000G. Это первые настольные процессоры, отвечающие требованиям программы Microsoft Copilot+ PC. В них встроен нейронный сопроцессор с производительностью до 60 триллионов операций в секунду (TOPS). Доступные на момент написания настольные процессоры AMD и Intel пока не соответствуют этому требованию.

В серию вошли семь моделей классов Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9. Флагманский Ryzen AI 9 HX 475 предлагает 12 ядер и 24 потока, тактовую частоту до 5,2 ГГц, 36 МБ кэш-памяти и 16 вычислительных блоков интегрированной графики. Модели более высокого уровня поддерживают скорость памяти до 8533 МТ/с, а модели начального уровня — до 8000 МТ/с. AMD подтвердила, что все семь процессоров будут доступны как в ноутбуках, так и в настольных конфигурациях, включая варианты Pro для систем бизнес-класса.

Ожидается, что первые устройства с процессорами Ryzen AI 400 поступят в продажу в первом квартале 2026 года.