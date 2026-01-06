Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
AMD представила процессоры Ryzen AI 400 для полноценных настольных ПК и ноутбуков
Это первые настольные процессоры с сокетом AM5, которые будут совместимы с программой Microsoft Copilot+ PC.

Компания AMD анонсировала серию гибридных процессоров Ryzen AI 400 для ноутбуков и полноценных настольных ПК с сокетом AM5. Для ноутбуков обновление считается незначительным, а вот для настольных ПК — это первые процессоры, подходящие для Microsoft Copilot+ PC. К тому же в серии есть модели с гораздо более производительной интегрированной графикой, чем та, что была представлена в составе гибридных процессоров Ryzen 8000G.

Источник изображения: AMD (и далее)

Гибридные процессоры Ryzen AI 400 семейства Gorgon Point сочетают в себе процессорные ядра Zen 5, интегрированную графику RDNA 3.5 и нейронный сопроцессор XDNA 2. Изменения относительно серии Ryzen AI 300 минимальные: немного более высокие тактовые частоты и поддержка более быстрой памяти.

Наиболее значительным изменением является доступность в настольных компьютерах. AMD позиционирует Ryzen AI 400 как прямого преемника Ryzen 8000G. Это первые настольные процессоры, отвечающие требованиям программы Microsoft Copilot+ PC. В них встроен нейронный сопроцессор с производительностью до 60 триллионов операций в секунду (TOPS). Доступные на момент написания настольные процессоры AMD и Intel пока не соответствуют этому требованию.

В серию вошли семь моделей классов Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9. Флагманский Ryzen AI 9 HX 475 предлагает 12 ядер и 24 потока, тактовую частоту до 5,2 ГГц, 36 МБ кэш-памяти и 16 вычислительных блоков интегрированной графики. Модели более высокого уровня поддерживают скорость памяти до 8533 МТ/с, а модели начального уровня — до 8000 МТ/с. AMD подтвердила, что все семь процессоров будут доступны как в ноутбуках, так и в настольных конфигурациях, включая варианты Pro для систем бизнес-класса.

Ожидается, что первые устройства с процессорами Ryzen AI 400 поступят в продажу в первом квартале 2026 года.

#amd #процессоры #ryzen ai 400
Источник: guru3d.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
1
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Cloudhead Games 7 января уволит 70% сотрудников из-за кризиса в VR-индустрии
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
11
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
10
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
7

Сейчас обсуждают

Марк Картунов
22:13
в след году как раз хотел планшет купить. телефон от реалми, часы и наушники тоже, значит и планшет от них буду брать. главное чтобы у нас продавался
Huawei представила портативный роутер WiFi X в необычном X-образном форм-факторе
mahaleksmos
21:59
Топа топа топа... Главное проблема жадность. Там за обновление заплати и тд.... Думаю больше людей бежало бы за новой железкой. Зная что старинки. Получают минимальный улучшение ( лучше фпс, лучше раз...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:40
да? у вас есть подтверждения ваших слов? или просто "пук" в воздух?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:39
Я думал вставить этот момент, ведь для RTX 5090 сегодня столько эксклюзивов, что голова идет кругом. Но решил что текст читается "ухабисто" больше 2-х мыслей обычный человек в голове удержать не может...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
CoverLocker
21:37
Деревья более детальные на DLSS.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Димасик
21:27
Такие прогнозеры!))) Ахахаха! Цены на всЁ растут, почему на перевозки цены не будут расти?))) Ржу не могу!))) Таксисты типа к повышению цен не допускаются!)))
Эксперт Корнеев спрогнозировал рост цен на такси в России в 2026 году
RandomXP
21:07
Лучше бы убрали из центра рельсы и сделали доп полосу движения - меньше пробок было бы.
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Димасик
21:05
Это уже не трамваи! Пусть по другому называют! Без провода и гремящих вогонов - это отстой!)))
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Евгений Автухов
21:04
Я справлюсь, только для этого мне тоже надо выделить 50 мил долларов премии!!
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Пузо
20:50
Боже, в какое дерьмо скатился этот ресурс... И ведь эти "авторы" должны понимать, что они втаптывают оверклокерс ещё глубже в грязь.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter