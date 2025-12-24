Компания якобы увеличивает объём кэш-памяти для конкуренции с Intel

По слухам, AMD нарастит объём кэш-памяти в своих будущих процессорах Ryzen X3D с ядрами Zen 6, чтобы не отставать от конкурента. Некоторым процессорам Intel Nova Lake-S инсайдеры приписывают до 288 МБ кэш-памяти последнего уровня. Так, если раньше считалось, что 3D V-Cache процессоры Zen 6 будут оснащать кристаллами с дополнительной кэш-памятью объёмом до 96 МБ, то теперь инсайдеры говорят о 144 МБ кэш-памяти на каждый кристалл с ядрами.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Ранее несколько инсайдеров сообщили, что Intel разработала 24-ядерные вычислительные кристаллы для процессоров Intel Nova Lake-S, которые оснащаются 144 МБ кэш-памяти последнего уровня bLLC (big Last Level Cache). Флагманские процессоры семейства оснастят парой таких кристаллов, в результате чего общий объём кэш-памяти bLLC составит 288 МБ при 52-ядерной конфигурации 16P+32E+4LPE.

Предыдущие утечки указывали на то, что в процессорах AMD Ryzen X3D с ядрами Zen 6 объём 3D V-Cache на кристалл CCD вырастет до 96 МБ. В сочетании с прогнозируемым увеличением производительности как минимум на 10%, ожидалось, что Zen 6 останется конкурентоспособным в игровых нагрузках. Увеличение 3D V-Cache до 144 МБ на каждый CCD может ещё больше укрепить позиции AMD, особенно в играх, где важна меньшая задержка памяти.

Большие кэши последнего уровня доказали свою высокую эффективность для повышения производительности в играх. Даже умеренное увеличение объёма кэша может обеспечить значительный прирост частоты кадров. Однако это увеличит и производственные затраты, что приведёт к повышению цен. Однако, рассматриваемые конфигурации, вероятно, зарезервированы для премиальных и экстремальных моделей, в то время как процессоры для массового рынка будут оснащаться гораздо меньшим объёмом кэш-памяти.

Похоже, в 2026 году на рынке настольных процессоров ожидается напряжённая конкуренция.