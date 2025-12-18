Сайт Конференция
molexandr
MaxSun представила Mini-ITX материнскую плату MS-PC Farm B860I c четырьмя разъёмами DDR5 DIMM
В первую очередь предназначена для облачных игровых систем.

Компания MaxSun представила материнскую плату MS-PC Farm B860I формата Mini-ITX с четырьмя разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 256 ГБ, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Обычно платы этого формата оснащаются парой разъёмов DIMM, но рассматриваемое решение не является стандартным и предназначено для создания специализированных систем, в первую очередь для игр в «облаке». Компактность и поддержка большого объёма оперативной памяти — важные преимущества для систем этого класса.

Источник изображения: MaxSun

Материнская плата MaxSun MS-PC Farm B860I предназначена для создания небольших облачных игровых систем. На этих системах развёртываются изолированные виртуальные рабочие столы, проще говоря, полноценные виртуальные компьютеры, которые позволяют запускать игры и программы. При этом управление и обслуживание осуществляются с центральной консоли: платы PC Farm оснащаются контроллерами BMC и поддерживают интерфейс IPMI для удалённого управления. Также сообщается, что новая модель B860I оснащена разъёмом MCIO, подключённым к линиям PCIe 5.0.

#материнские платы #mini-itx #maxsun
Источник: videocardz.com
