Intel могла приступить к дистрибуции перед скорой презентацией.

На сайте индийского интернет-магазина Prime ABGB обнаружили страницы двух ещё не анонсированных процессоров Intel с информацией о технических характеристиках, сообщает VideoCardz. Это процессоры Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus семейства Arrow Lake Refresh. Презентация обновлённых процессоров Core Ultra 200K Plus должна состояться в рамках январской выставки CES 2026, поэтому весьма вероятно, что этап дистрибуции уже начался.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Указанные в каталоге характеристики процессоров совпадают с теми, что «утекли» через различные источники ранее. Оба процессора 24-ядерные с конфигурацией производительных P- и эффективных E-ядер 8P+16E, подтверждается поддержка оперативной памяти DDR5-7200.

Источник изображения: Prime ABGB, VideoCardz

Максимальная тактовая частота производительных P-ядер процессора 290K Plus повышается до 5,8 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost (TVB). За счёт технологии Turbo Boost с кратковременным повышением мощности до 250 Вт частота P-ядер 290K Plus может возрастать до 5,6 ГГц, а эффективных E-ядер — до 4,8 ГГц. В 270K Plus технология TVB отсутствует, Turbo Boost повышает частоту P- и E-ядер до 5,5 и 4,7 ГГц соответственно.

В каталоге не указаны буквенно-цифровые идентификаторы рассматриваемых процессоров, что ставит под сомнение достоверность указанных характеристик, поэтому доверять информации не стоит.