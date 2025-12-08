Компьютер позволяет установить три M.2 накопителя и оснащается парой USB4 разъёмов

Китайский бренд AOOSTAR представил новый мини-ПК с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395, сообщает VideoCardz. Устройство, получившее название NEX395, также оснащается 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, системой охлаждения с испарительной камерой и поддерживает установку трёх M.2 накопителей.

Наличие 128 ГБ оперативной памяти расширяет возможности системы для локального запуска больших языковых моделей, а высокая скорость и 256-битный интерфейс обеспечивают высокую пропускную способность для повышения эффективности работы интегрированной графики Radeon 8060S. С играми мини-ПК тоже справится: 16 производительных процессорных ядер Zen 5 и 40 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3.5 высоко оцениваются в тестах. Система набрала около 11550 баллов в одном из неназванных бенчмарков набора 3DMark при мощности 120 Вт. Охлаждение компьютера рассчитано на мощность до 140 Вт.

Возможности расширения AOOSTAR NEX395 включают три слота M.2 с поддержкой PCIe Gen 4, два порта USB4 и несколько портов USB Type-A. Компьютер оснащается двумя сетевыми адаптерами Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с. Для вывода изображения предусмотрены видеовыходы DisplayPort и HDMI.

Стартовая конфигурация AOOSTAR NEX395 с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395, 128 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ продаётся в Китае по цене 19999 ¥. Ожидается, что мини-ПК представят на международном рынке, но сроки пока не уточняются.