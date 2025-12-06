Презентацию ожидают на CES 2026.

Компания GIGABYTE опубликовала для одной из материнских плат Intel 800 серии новый BIOS, подтвердив поддержку будущих процессоров Intel Core Ultra серии 2, сообщает ресурс Wccftech. Кроме того, энтузиасты нашли в свежих прошивках материнских плат компании ASRock микрокод 0x11D, который, вероятно, предназначен для поддержки будущих процессоров.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

По информации инсайдеров, Intel готовит обновление настольного семейства Arrow Lake-S, которое будет состоять как минимум из трёх новых процессоров. Как ожидается, официально об этом объявят на выставке CES 2026. Новым флагманом серии станет Core Ultra 9 290K Plus с конфигурацией производительных P- и эффективных E-ядер 8P+16E. Процессорам Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus добавят по 4 E-ядра. Также изменятся тактовые частоты, улучшится поддержка скоростной памяти, о чём подробнее сообщалось ранее.

Источник изображения: GIGABYTE

Intel и AMD проведут «мягкое» обновление актуальных настольных платформ. В то время как Intel выпускает обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh серии Core Ultra 200S Plus, AMD, как ожидается, выпустит новые процессоры с 3D V-Cache и, возможно, новые настольные APU. Ни одна из компаний не собирается в ближайшее время выпускать процессоры следующего поколения, они запланированы на вторую половину 2026 года, а текущая ситуация с дефицитом памяти может привести к пересмотру первоначальных графиков выпуска новых продуктов.