Компания GIGABYTE опубликовала для одной из материнских плат Intel 800 серии новый BIOS, подтвердив поддержку будущих процессоров Intel Core Ultra серии 2, сообщает ресурс Wccftech. Кроме того, энтузиасты нашли в свежих прошивках материнских плат компании ASRock микрокод 0x11D, который, вероятно, предназначен для поддержки будущих процессоров.
По информации инсайдеров, Intel готовит обновление настольного семейства Arrow Lake-S, которое будет состоять как минимум из трёх новых процессоров. Как ожидается, официально об этом объявят на выставке CES 2026. Новым флагманом серии станет Core Ultra 9 290K Plus с конфигурацией производительных P- и эффективных E-ядер 8P+16E. Процессорам Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus добавят по 4 E-ядра. Также изменятся тактовые частоты, улучшится поддержка скоростной памяти, о чём подробнее сообщалось ранее.
Intel и AMD проведут «мягкое» обновление актуальных настольных платформ. В то время как Intel выпускает обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh серии Core Ultra 200S Plus, AMD, как ожидается, выпустит новые процессоры с 3D V-Cache и, возможно, новые настольные APU. Ни одна из компаний не собирается в ближайшее время выпускать процессоры следующего поколения, они запланированы на вторую половину 2026 года, а текущая ситуация с дефицитом памяти может привести к пересмотру первоначальных графиков выпуска новых продуктов.