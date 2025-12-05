Плата оснащается мощной подсистемой питания.

Компания MaxSun представила материнскую плату iCraft X870M формата Micro-ATX, сообщает Wccftech. Плата привлекает внимание за счёт наличия красочного дисплея, встроенного в радиатор охлаждения подсистемы питания, а также сравнительно крупного вентилятора, который повышает эффективность охлаждения твердотельных накопителей и чипсета. На одном из слайдов отмечается поддержка будущих процессоров AMD.

Источник изображения: MaxSun

Материнская плата относится к продвинутым моделям и оснащается мощной подсистемой питания, ограничения которой можно повысить до 300…400 Вт. В этой подсистеме питания используется схема 16+2+1 с применением 50-амперных транзисторов. Плата поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5. Для твердотельных накопителей предусмотрено три M.2 разъёма, один из которых поддерживает PCIe Gen 5, как и основной слот для установки видеокарты.

В числе USB портов на задней панели два USB4, шесть USB 3.2 Gen 1 и два USB 2.0. В числе прочего плата оснащается адаптером беспроводной Сети с поддержкой Wi-Fi 7, адаптером проводной Сети со скоростью до 5 Гбит/с, аудиокодеком Realtek ALC1220, конструктивными решениями для быстрой разблокировки основного слота PCIe, простой установки твердотельных накопителей и Wi-Fi антенн.

Цена и сроки начала продаж не уточняются.