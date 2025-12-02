Повышение цен затронет как новейшие процессоры серии Ryzen 9000, так и более старые продукты AMD.

Компания AMD повышает цены на процессоры, сообщает британский ресурс Overclock3D (OC3D) со ссылкой на свои источники. В Великобритании изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 2 декабря 2025 года. Время выбрали не случайно: «Это маскирует повышение цен AMD как „возвращение к исходному значению“ после недавних распродаж в „Чёрную пятницу“ и „Киберпонедельник“».

Источник изображения: @unervi, Unsplash

Повышение цен затронет как новейшие процессоры серии Ryzen 9000, так и более старые продукты AMD. Авторы ресурса не уточнили, носят ли изменения региональный характер или AMD повышает цены во всём мире. Остаётся мало времени для покупки затронутых продуктов по текущим, более низким ценам, предупредили авторы ресурса.

В OC3D не видят связи изменений с повышением цен на память и предыдущими сообщениями о повышении цен на графические решения AMD: «Возможно, растут цены на подложки?», — возможно. Бурный рост рынка ИИ привёл не только к дефициту DRAM-памяти. Спрос растёт на многие компоненты. Днями ранее сообщалось, что Panasonic вслед за американскими поставщиками повышает цены на некоторые модели танталовых конденсаторов на 15…30%. Очевидно, всё это приводит к значительному росту цен на конечную продукцию.

Тематические ресурсы неоднократно напоминали, что прошедшие распродажи могут стать последним шансом приобрести компьютерные комплектующие и прочую потребительскую электронику по низким ценам. Прогнозы пока неутешительные. «Samsung и SK hynix отдают приоритет прибыльности», «обе компании в ходе недавних встреч по вопросам инвестиций выразили осторожность в отношении агрессивного расширения мощностей», — пишет TrendForce. «Текущий „суперцикл памяти“ может продлиться далеко за пределы 2028 года».