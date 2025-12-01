Представление новинок может состояться на следующий день после презентации Intel.

Компания ASUS анонсировала презентацию на выставке CES 2026 под девизом «Повсеместное применение ИИ. Невероятные возможности» — она будет посвящена ноутбукам с искусственным интеллектом. Начало онлайн-трансляции запланировано на 6 января 9:00 по тихоокеанскому времени. На выставке CES 2025 компания использовала тот же слоган для центральной презентации компьютеров Microsoft Copilot+ PC, пишет VideoCardz.

Источник изображения: ASUS

Intel представит на выставке CES 2026 процессоры Core Ultra серии 3 семейства Panther Lake, включая производительные процессоры Core Ultra 300H. Мероприятие Intel запланировано на 5 января 15:00 по тихоокеанскому времени. Обе компании описывают свои трансляции как мероприятия в честь выпуска новых продуктов, а не просто как предварительное знакомство. Это позволяет предположить, что ноутбуки с новыми процессорами могут появиться на рынке вскоре после выставки.

В рамках мероприятия ASUS будут представлены новые компьютеры с искусственным интеллектом и сопутствующее оборудование, созданное на основе концепции «Повсеместного применения ИИ». Компания позиционирует эти системы как инструменты для офисных задач, творческих проектов и домашнего использования. Более подробная информация будет озвучена на выставке.

CES 2026 пройдёт в Лас-Вегасе, США, с 6 по 9 января.