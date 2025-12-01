В процессорах Twin Lake, на смену которым придут Wildcat Lake, производительных ядер вообще не было.

Инсайдер под псевдонимом Jaykihn утверждает, что семейство бюджетных процессоров Intel Wildcat Lake в будущем получит обновление (refresh), в котором к исходной конфигурации производительных P-, эффективных E- и маломощных LPE-ядер 2P+0E+4LPE будет добавлена 4P+0E+4LPE. Об этом сообщает ITHome. Официально процессоры ещё не представлены.

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos, Unsplash (отредактировано)

Считается, что семейство Wildcat Lake заменит процессоры Twin Lake для недорогих ноутбуков. Это должно быть значительное обновление. Во-первых, Twin Lake оснащены только эффективными ядрами, во-вторых, новые архитектуры Cougar Cove для P- и Darkmont для E-ядер должны обеспечить существенный прирост производительности.

Также Jaykihn ранее упоминал, что процессоры оригинального семейства Wildcat Lake оснастят интегрированной графикой с двумя ядрами Xe и нейронным блоком, процессоры будут поддерживать LPDDR5x и DDR5 оперативную память, Thunderbolt 4, а для подключения дополнительных устройств у них будет как минимум 6 линий PCIe Gen 4. Производительность интегрированного нейронного блока ожидается небольшой, примерно 18 триллионов операций в секунду (TOPS), чего для Microsoft Copilot+ PC на момент написания недостаточно.

Учитывая, что процессоры Wildcat Lake должны представить в 2026 году, время запуска Wildcat Lake Refresh можно ожидать в 2027 году.