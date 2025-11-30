Одна из двух ожидаемых новинок с 3D V-Cache.

В разделе с драйверами на французском сайте AMD обнаружено упоминание процессора Ryzen 7 9850X3D, сообщает VideoCardz. Предполагается, что новая модель является разогнанной версией процессора 9800X3D, который пользуется большой популярностью для сборки игровых компьютеров.

Источник изображения: AMD

В настоящее время 9800X3D является самым продаваемым 8-ядерным игровым процессором AMD мощностью 120 Вт. Этот процессор работает на тактовой частоте до 5,2 ГГц, а 9850X3D, по слухам, будет повышать частоту ещё выше — до 5,6 ГГц в режиме ускорения (Boost).

AMD Ryzen 7 9850X3D — один из двух ожидаемых процессоров с ядрами Zen 5 и 3D V-Cache. Второй потенциальной новинкой является Ryzen 9 9950X3D2, которому приписывают двойной 3D V-Cache. Каждый кристалл с ядрами 9950X3D2 будет оснащаться дополнительным кристаллом с кэш-памятью объёмом 64 МБ. В общей совокупности процессор предложит 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

Хотя AMD не подтвердила даты выпуска обоих процессоров, можно с уверенностью предположить, что компания официально представит их на выставке CES 2026. Кроме того, инсайдеры ожидают новые гибридные процессоры для настольных систем Ryzen 9000G.