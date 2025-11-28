Поддерживает терабайт оперативной памяти.

Всего через несколько дней после утечки подробностей о платформе Intel W890 появилась возможность взглянуть на первую материнскую плату, предназначенную для процессоров Intel Xeon 6 семейства Granite Rapids-WS.

Источник изображения: ADLINK

Материнская плата ISB-W890 от ADLINK предназначена для серверных систем. Среди основных особенностей этой материнской платы: форм-фактор CEB, восемь слотов для четырёхканальной регистровой оперативной памяти DDR5 RDIMM, семь слотов PCIe, два слота Slim SAS, два слота M.2, восемь SATA III и т.д. Говорится о двух конфигурациях распределения линий PCIe, которые, по всей видимости, зависят от модели и класса процессора. Expert Stream будут поддерживать до 128 линий PCIe, а Mainstream — до 80 линий PCIe.

Источник изображения: ADLINK

Материнская плата оснащена сокетом LGA 4710-2, который также используется для сервеных процессоров Xeon 6700P и Xeon 6700E, но чипсет W890 разработан для процессоров рабочих станций. Мы видели несколько утечек об этих процессорах в различных базах данных, поэтому их выпуск во время проведения выставки CES 2026 весьма вероятен.

Подсистема ввода-вывода включает 10 портов USB 3.0, 5 портов USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 порт USB 3.2 Gen2 Type-C, 4 порта USB 3.2 Gen1 и два порта USB2.

Больше подробностей ожидают в ближайшие недели по мере приближения к выпуску.