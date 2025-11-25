Инструмент с открытым исходным кодом для тестирования памяти.

Программа для тестирования памяти с открытым исходным кодом Memtest86+ обновилась до версии 8.00. Новый релиз датирован 24 ноября 2025 года. Обновление представляет собой единый двоичный образ, работающий как в UEFI, так и в устаревших системах BIOS. В разработку проекта также включили компилятор Clang и компоновщик LLD для модернизации инструментария.

Источник изображения: Memtest86+

В списке изменений версии 8.00 сообщается о поддержке новейших процессоров Intel и AMD, более быстрой работе на системах с многоядерными процессорами, отчётах о температуре DDR5. Также в программу добавили тёмный режим, внесли исправления для правильной обработки параметров профилей XMP 3.0, улучшили отчёты BadRAM и определение параметров SPD на старых чипсетах Intel. Кроме этого, были внедрены доработки для процессоров на базе архитектуры Loongson и другие исправления.

Memtest86+ 8.00 уже доступна для загрузки. В частности, опубликован установщик для создания загрузочного USB-накопителя.