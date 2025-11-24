В системе охлаждения используются металлическая задняя пластина и две тепловые трубки.

Компания Leadtek выпустила первую белую модель в актуальной серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz. Это WinFast RTX 5060 HURRICANE начального класса с объёмом видеопамяти 8 ГБ. Видеокарта оснащается относительно компактной системой охлаждения длиной 209 мм и толщиной 47,4 мм. Конструкция немного выступает за пределы двух слотов расширения PCIe.

Источник изображения: Leadtek

В системе охлаждения видеокарты используется два вентилятора, оребренный радиатор с двумя 6-мм тепловыми трубками и «тепловым модулем» (thermal module) в основании, металлическая задняя пластина с вентиляционными отверстиями. В состав так называемого теплового модуля входит составная пластина с медным «островком» посередине. Медная часть задействована в передаче тепла от графического процессора, остальная — от чипов видеопамяти и прочих компонентов. Производитель отмечает применение эффективной термопасты без каких-либо дополнительных подробностей.

Характеристики видеокарты совпадают с эталонными спецификациями. Базовая частота графического процессора 2,28 ГГц может повышаться до 2,5 ГГц в режиме ускорения (Boost). Чипы памяти GDDR7 работают на скорости до 28 Гбит/с. Максимальная мощность видеокарты достигает 145 Вт — для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe. Для вывода изображения предназначены четыре видеовыхода: один HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1.

Цена видеокарты не уточняется.