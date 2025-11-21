Не только на ASUS ROG Xbox Ally и Ally X.

Компания Microsoft планирует запустить функцию Xbox Full Screen Experience на всех игровых портативных устройствах под управлением Windows 11 сегодня, 21 ноября. Таким образом, новая функция должна заработать даже на Lenovo Legion Go 2, хотя ранее предполагалось, что устройство Lenovo получит эту возможность в 2026 году. Новый график был подтверждён во время недавней трансляции Xbox Partner Preview.

Источник изображения: Microsoft Xbox, VideoCardz

Полноэкранный режим впервые появился на ASUS ROG Xbox Ally и Ally X, а затем стал доступен владельцам MSI Claw в рамках программы предварительного тестирования Windows Insider. Microsoft заявляет, что эта функция будет «общедоступна» для всех игровых портативных устройств, представленных на рынке, включая модификации Legion Go 2. Пока неясно, будет ли эта поддержка доступна всем производителям портативных устройств или ограничена крупными брендами, такими как ASUS, MSI и Lenovo.

Режим Xbox Full Screen Experience заменяет стандартный рабочий стол Windows 11 на удобный для контроллера интерфейс Xbox. После включения устройства могут напрямую загружаться в приложение Xbox, запускать игры из Microsoft Store, Steam, Battle.net и других лаунчеров. Владельцы портативных устройств могут включить этот режим в качестве главного окружения или вернуться к классическому рабочему столу, если им так удобнее.

По данным Microsoft, этот режим отключает большую часть стандартной оболочки Windows 11 и некоторые фоновые задачи, освобождая около 2 ГБ оперативной памяти. Предварительное тестирование на ROG Xbox Ally показало, что это может повысить производительность, но и взывать проблемы, такие как сбои контроллера в некоторых сторонних приложениях и появление элементов пользовательского интерфейса Windows 11 во время игры.