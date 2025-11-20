Для устройств хранения данных предусмотрено два слота M.2, один из которых подключён к PCIe 5.0

Компания GMKtec представила свой мини-ПК EVO-T2 на конференции Intel в Китае, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Компактная система построена на базе мобильного процессора Intel Panther Lake класса H, оснащённого интегрированной графикой с 12 ядрами Xe 3-го поколения. Как ожидается, компьютер поступит в продажу в первом квартале 2026 года.

В описании продукта говорится, что процессор произведён по технологии Intel 18A и настроен на работу при расчётной тепловой мощности (Thermal Design Power, TDP) до 80 Вт. Совокупная вычислительная производительность процессора в операциях, связанных с искусственным интеллектом, оценивается показателем 180 триллионов операций в секунду (TOPS). Производитель упоминает наличие предустановленных интеллектуальных приложений AI PC.

EVO-T2 поддерживает до 128 ГБ памяти LPDDR5X-10677. Для устройств хранения данных предусмотрено два слота M.2, один из которых подключён к PCIe 5.0, а другой — к PCIe 4.0. Допускается установка твердотельных накопителей общей ёмкостью вплоть до 16 ТБ.

На передней панели компьютера разместились три порта USB-A, один порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём. GMKtec пока не раскрывает полный список портов ввода-вывода, цену и точную дату начала продаж.