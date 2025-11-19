Тем, кто планирует купить новую видеокарту, рекомендуют обратить внимание на предновогодние распродажи.

Представитель компании PowerColor подтверждает опасения по поводу скорого подорожания видеокарт. Пользователь портала Reddit под псевдонимом PowerColorSteven, которого в VideoCardz называют сотрудником маркетингового отдела компании PowerColor, предупредил, что будущие предновогодние распродажи могут стать последним шансом приобрести видеокарту перед повышением цен.

Источник изображения: PowerColor

Ранее в Сети появилась неофициальная информация о том, что компания AMD уведомила партнёров о росте цен на свою продукцию. TUL Corporation (PowerColor) является одним из ключевых партнёров AMD по выпуску игровых видеокарт Radeon RX. Специалисты не исключают, что объявление PowerColor может быть частью маркетинговой стратегии, однако вероятность повышения цен на видеокарты действительно считается довольно высокой.

На рынке памяти возник дефицит, оперативная память, видеопамять, флэш-память — всё значительно подорожало и дальнейшие прогнозы отнюдь не позитивные. Поэтому рост цен на видеокарты и прочее оборудование, в котором используются чипы памяти, считается неизбежным.