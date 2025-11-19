Обновление подтверждает наименования трёх процессоров

Ранее на неделе появились неофициальные характеристики процессоров Intel Arrow Lake-S Refresh. Это обновление серии Core Ultra 200K добавит три модели, каждая из которых превосходит предыдущие либо за счёт более высоких частот, либо за счёт большего количества ядер. Две модели получили четыре дополнительных эффективных ядра.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash (отредактировано)

Разработчики компании FinalWire накануне выпустили бета-версию программного обеспечения AIDA64 8.00.8026 beta с начальной поддержкой новых процессоров, сообщает VideoCardz. Обновление подтверждает, что существует всего три модели: Intel Core Ultra 9 290K Plus, Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus. Новейшая бета-сборка также добавила начальную поддержку процессоров Intel Xeon 600 семейства Granite Ridge-WS, информация о которых тоже недавно просочилась в Интернет.

Официально Intel не подтвердила даты выпуска процессоров Core Ultra 200K Plus. Сложно сказать, будет ли это обновление достаточно убедительным, чтобы потенциальные покупатели рассматривали перечисленные процессоры для новой сборки. Обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh считаются последними новинками для платформы LGA 1851. Далее Intel перейдёт на сокет LGA 1954 с процессорами Nova Lake-S.