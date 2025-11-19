Сайт Конференция
Moleculo
Qualcomm планирует представить новый субфлагманский чип Snapdragon 8 Gen 5 26 ноября 2025 года
По прогнозам, производительность будет сопоставима с флагманом прошлого поколения

Компания Qualcomm объявила дату презентации субфлагманского мобильного чипсета нового поколения: Snapdragon 8 Gen 5 представят 26 ноября, сообщает Gizmochina со ссылкой на официальную публикацию в китайской социальной сети Weibo.

Источник изображения: Qualcomm в Weibo

На своём сентябрьском мероприятии компания Qualcomm подтвердила, что Snapdragon 8 Gen 5 производится по 3-нм технологическому процессу и оснащённый ядрами Oryon. Самое быстрое ядро Prime способно работать на тактовой частоте до 3,8 ГГц, а производительные ядра Performance — до 3,32 ГГц. Согласно неофициальным данным, Snapdragon 8 Gen 5 получил ту же графику, что и флагманский чип Elite — Adreno 840. Однако тактовые частоты этой графики немного ниже и достигают максимум 1,2 ГГц.

Snapdragon 8 Gen 5 приписывают более 3,3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, около 3000 баллов в одноядерных и около 10000 баллов в многоядерных тестах Geekbench 6, около 100 кадров в секунду в бенчмарке GFXBench Aztec Ruins 1440p. По прогнозам, производительность процессора сопоставима с флагманом прошлого поколения Snapdragon 8 Elite, графики — чуть ниже.

Первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 5 должен стать OnePlus Ace 6T, выпуск которого запланирован на ноябрь. В декабре ожидается Vivo S50 Pro Mini. Есть предположения, что Snapdragon 8 Gen 5 может стать основой смартфона Honor GT 2, который ожидают в декабре или январе.

#смартфоны #процессоры #qualcomm
Источник: gizmochina.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter