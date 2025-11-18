Кроме даты, подробностей о предстоящем мероприятии нет.

Презентации большого обновления технологии AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) под кодовым названием Redstone состоится 10 декабря. Об этом компания объявила в социальных сетях и на официальном YouTube-канале. Помимо даты презентации, каких-либо подробностей о предстоящем мероприятии нет. Неизвестно, будет ли это презентация новых возможностей для разработчиков или полноценный релиз технологии с незамедлительной доступностью для пользователей.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Как минимум, компания подробно расскажет о четырёх технологиях нейронного рендеринга FSR 4 Redstone, использующих машинное обучение. В частности, это FSR 4 Ray Regeneration, которая уже дебютировала в игре Call of Duty: Black Ops 7 в результате тесного сотрудничества AMD и Activision. Первый сравнительный обзор оставил неоднозначное впечатление, но потенциал у технологии определённо есть, отметили в ComputerBase. Также Redstone принесёт нейронное кэширование освещения (Neural Radiance Caching, NRC), генерацию кадров на базе машинного обучения и повысит качество технологии масштабирования изображения.

Не появилось никаких намёков на поддержку FSR 4 видеокартами Radeon RX 7000 и более зрелыми решениями на базе архитектур RDNA 1- и 2-го поколений. Вопросы пользователей остаются без ответа.