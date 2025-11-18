Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD официально объявила дату презентации крупного обновления FSR 4 Redstone
Кроме даты, подробностей о предстоящем мероприятии нет.

Презентации большого обновления технологии AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) под кодовым названием Redstone состоится 10 декабря. Об этом компания объявила в социальных сетях и на официальном YouTube-канале. Помимо даты презентации, каких-либо подробностей о предстоящем мероприятии нет. Неизвестно, будет ли это презентация новых возможностей для разработчиков или полноценный релиз технологии с незамедлительной доступностью для пользователей.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Как минимум, компания подробно расскажет о четырёх технологиях нейронного рендеринга FSR 4 Redstone, использующих машинное обучение. В частности, это FSR 4 Ray Regeneration, которая уже дебютировала в игре Call of Duty: Black Ops 7 в результате тесного сотрудничества AMD и Activision. Первый сравнительный обзор оставил неоднозначное впечатление, но потенциал у технологии определённо есть, отметили в ComputerBase. Также Redstone принесёт нейронное кэширование освещения (Neural Radiance Caching, NRC), генерацию кадров на базе машинного обучения и повысит качество технологии масштабирования изображения.

Не появилось никаких намёков на поддержку FSR 4 видеокартами Radeon RX 7000 и более зрелыми решениями на базе архитектур RDNA 1- и 2-го поколений. Вопросы пользователей остаются без ответа.

#amd #видеокарты #игры #fsr 4 redstone
Источник: youtube.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
8
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
2
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
+
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
ВС Польши впервые перебросили 30-тонные РСЗО Homar-K к месту учений по воздуху на Ан-124
2
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
1
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
+
На выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э
+
Ученые Японии совершили прорыв в диагностике термоядерной плазмы
1
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
Россия предлагает на экспорт версию Су-57Э с малозаметными соплами
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Microsoft ответила на критику пользователей в отношении Windows и пообещала исправить проблемы
2
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
2
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии
+

Популярные статьи

«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
5
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
22
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
3
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
11
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
+
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

козлина
19:43
очевидно же - пейсателю стало нехватать денех на доширак, ибо раньше он покупал "доширак для бомжей", а тепер жрёт "доширак для элитных бомжей". Раньше писсал галиматью на тему виртуальных сборок, а...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Beholdersm
19:41
В другом месте 31к, но все равно до хрена за устаревающий проц, на Авито за 21к навалом их продают
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Oxygen89
19:40
Скажите а в ней есть большие карты,как в бф3-4 ...что то не могу найти,куда не тыкну,везде коридорные бои..
Battlefield 6 получила крупный патч с новыми картой, режимом и оружием
elektrokat
19:29
Как всегда АМД навешало лапшу. Весь рынок отдан НВ, а процы АМД "тащят" чтобы эта конторка просто не загнулась окончательно
AMD официально объявила дату презентации крупного обновления FSR 4 Redstone
Кирилл Юдин
19:26
Дизайн оч стильный и объем памяти супер просто,еще и магнитная зарядка,уже хочется его вживую посмотреть
Huawei объявила о запуске серии смартфонов Mate 80 25 ноября 2025 года
Snooper
19:15
Сильно умная взрывчатка - ломанула рельс но не тронула шпалы и гравий. И крутой летающий вагон - ухитрился оказаться на обоих половинках "взорванного" рельса невредимым
В Польше обнаружили повреждение ведущей на Украину железной дороги
Артур Меньшов
19:10
Очень жду,рыкса 9070xt готова к тестам
AMD официально объявила дату презентации крупного обновления FSR 4 Redstone
Дмитрий Кондратьев
19:05
"Втылу врага",а компания героев с нее слизали.
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Никита Абсалямов
19:01
Это не автор говорит... сынок... это результаты тестирования говорят. Если бы у Race Driver GRID 2008 года имелся встроенный бенчмарк, то по его результатам можно было бы судить о том есть там толк о...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
18:57
А вы смешной... всем известно что Crysis не умеет работать с многоядерными процессорами это раз, а два - он хоть и имеет встроенные средства тестирования, однако повторяемости результатов они не имеют...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter