Специалисты видят риски для AMD, Intel и Broadcom.

Компания Arm присоединилась к экосистеме NVIDIA NVLink Fusion, о чём было объявлено на конференции Supercomputing 25, сообщает Tom’s Hardware. Это позволит Arm и её клиентам разрабатывать процессоры, совместимые с ускорителями искусственного интеллекта NVIDIA.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Интеграция NVLink Fusion даёт компании Arm преимущество в ключевых направлениях бизнеса. Во-первых, компания получает преимущество как поставщик стандартизированных решений для разработки микросхем. Стандартизированные решения Arm должны стать гораздо более привлекательными для сторонних разработчиков процессоров, которым необходима совместимость с графическими решениями NVIDIA.

Во-вторых, Arm получает преимущество и как самостоятельный разработчик процессоров. За счёт поддержки NVLink Fusion будущие серверные процессоры Arm смогут конкурировать как с процессорами NVIDIA (к слову, на базе Arm), так и с процессорами Intel. Теоретически, процессоры Arm смогут использоваться в полноценных стоечных решениях с NVLink, если NVIDIA позволит это в рамках сотрудничества, что считают маловероятным.

Наконец, поддержка NVLink Fusion укрепляет позиции Arm и как лицензиара, поскольку делает архитектуру Arm более привлекательной, по сравнению с x86 и RISC-V.

NVIDIA получает выгоду от значительного расширения ассортимента процессоров, которые могут работать в системах искусственного интеллекта с её ускорителями. Это может снизить привлекательность альтернатив, включая ускорители искусственного интеллекта от таких компаний, как AMD, Broadcom и Tenstorrent.

Присоединение Arm к экосистеме NVLink является победой для Arm, NVIDIA и ряда их партнёров, и может нести большие риски для AMD, Intel и Broadcom, пишет Tom’s Hardware.