Новые модели представлены в белой линейке iGame Ultra Z.

Colorful выпустила в линейке iGame Ultra Z видеокарты GeForce RTX 50 среднего и начального класса с разъёмами питания GC-HPWR по концепции ASUS BTF 2.0, сообщает VideoCardz. Предполагается, что новые модели заменяют предыдущие со скрытым подключением питания к разъёму 12V-2x6, который располагался за съёмной накладкой на заднюю панель. При этом стандартные разъёмы питания PCIe на новинках сохранили: предусмотрено питание и с помощью 16/8-контактных разъёмов PCIe и с помощью GC-HPWR разъёмов.

Источник изображения: Colorful, ITHome

Colorful становится первым брендом, который предлагает скрытый разъём питания GC-HPWR на видеокартах среднего и начального класса, пишет VideoCardz. До сих пор это было прерогативой моделей более высокого ценового сегмента. Самой доступной моделью теперь является iGame GeForce RTX 5060 Ultra Z, в долларовом эквиваленте её цена в Китае составляет примерно 380 $.

Источник изображения: Colorful, ITHome

Все представленные модели относят к более продвинутым решениям, не только за счёт наличия GC-HPWR разъёмов питания: видеокарты оснащаются 2,5-слотовыми системами охлаждения с тремя вентиляторами, отличаются привлекательным белым дизайном и наличием заводского разгона. Помимо GeForce RTX 5060 в линейке iGame Ultra Z представили RTX 5070 Ti, 5070, 5060 Ti в версиях 16 и 8 ГБ. Ориентировочные цены 1050 $, 550 $ и 495 $ соответственно.

Источник изображения: Colorful, ITHome

Чтобы использовать скрытое питание GC-HPWR, потребуется совместимая материнская плата. Ещё в прошлом году появилось фото прототипа материнской платы Colorful с разъёмом питания GC-HPWR, однако такие модели до сих пор не выпустили. Может быть, вскорости компания представит фирменную совместимую плату.