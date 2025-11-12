Набор AMD RAID Software версии 9.3.3.00245 доступен для загрузки.

Компания AMD выпустила новое обновление программного обеспечения RAID Software версии 9.3.3.00245 с поддержкой Windows 11 25H2, сообщает Neowin. Программное обеспечение содержит новый драйвер AMD RAID и утилиту AMD RAIDxpert2 той же версии.

Очень вовремя, поскольку в Microsoft накануне прекратили поддержку Windows 11 23H2 и подтвердили начало автоматической рассылки и установки обновлений 25H2 на устройства под управлением устаревшей версии ОС в случае отсутствия выявленных проблем с совместимостью.

AMD RAID Software версии 9.3.3.00245 поддерживает все чипсеты для материнских плат AM5 серий 600 и 800, включая AMD A620, B650, B650E, X670, X670E, B840, B850, X870 и X870E. От поддержки платформы AM4 компания давно отказалась, пишет Neowin. Таким образом, новый драйвер поддерживает все настольные процессоры Ryzen серии 7000 и новее, а также актуальные процессоры Ryzen AI, включая серию 300.

В числе основных изменений улучшения графического интерфейса RAIDXpert2, исправление ошибок, включая непредвиденные отключения устройств с последующей проверкой ошибок. Однако в AMD предупредили о существующих проблемах, связанных с установкой, которые могут быть критичны, поэтому пользователям часто советуют придерживаться программных RAID-решений, например, Windows Storage Spaces.

Известные проблемы нового драйвера AMD RAID.

При обновлении или понижении версии драйверов AMD RAID система должна последовательно перезагрузиться дважды, чтобы драйверы AMD RAID работали правильно.

Извлечение NVMe-накопителя из переднего отсека может привести к сбою после трансформации массива; после этого систему необходимо перезагрузить.

Драйверы AMD RAID не загружаются при установке ОС Win11 24H2 и 25H2 с использованием ODD в качестве загрузочного носителя.

Установка ОС может завершиться неудачей, если ОС не установлена на первом RAID-массиве.

Новое программное обеспечение доступно на сайте AMD.