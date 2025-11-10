Первое объявление из серии анонсов ожидают на этой неделе. Не исключены новости и о следующей части Half-Life.

Новая система виртуальной реальности Steam Frame, также известная под кодовым названием Deckard, станет центральной частью будущей серии анонсов Valve. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера Брэда Линча (Brad Lynch). Первое объявление ожидают уже на этой неделе, в среду 12 ноября. Вместе со Steam Frame компания может анонсировать новый контроллер и выпустить первый тизер новой игры серии Half-Life — проекта, который инсайдеры называют HLX и который может быть долгожданной Half-Life 3.

Дизайн-макет Steam Controller 2, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Источник изображения: Brad Lynch, @SadlyItsBradley в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Если верить утечкам, Steam Frame представляет собой значительный шаг вперёд относительно Index — первой системы виртуальной реальности компании Valve. В названии устройства Frame отражена концепция взаимодействия с приложениями в виртуальной реальности посредством «фреймов» — визуальных элементов наподобие плавающих окон.

Одной из главных особенностей Steam Controller 2 называют комплексную систему сенсорного ввода Capsense. Это упрощённый вариант аналогичной системы в контроллерах Valve Index без полноценного отслеживания пальцев. Инсайдер опубликовал изображение контроллера, которое было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта на основе предоставленных макетов. Помимо типичных органов управления на изображении можно увидеть два больших трекпада под каждым из джойстиков.

Выпуск нового оборудования может быть тесно связан с новой игрой культовой серии Half-Life, как это было в случае Valve Index и Half-Life: Alyx, считают журналисты. Однако на этот раз новая игра должна быть нацелена на более широкую аудиторию и не ограничиваться VR режимом.