Moleculo
Thermalright представила новые ATX и SFX блоки питания 80 PLUS Platinum в трёх сериях и двух цветах
Мощность достигает 1650 Вт, самые мощные модели предлагают два кабеля 12VHPWR.

Компания Thermalright представила новые «платиновые» блоки питания с сертификатами 80 PLUS Platinum в трёх сериях: TP, SP и TPFX, — сообщает ресурс Vortez. Каждая серия ориентирована на определённую категорию систем.

Источник изображения: Thermalright

Серия Thermalright TP объединяет блоки питания мощностью до 1650 Вт для высокопроизводительных систем. Заявлено соответствие требованиям стандарта Intel ATX 3.0 и PCI-CEM 5.0. Старшие, более крупные модели серии (длина 170 мм), мощность которых превышает киловатт, могут использоваться для питания высокопроизводительных игровых компьютеров и рабочих станций, включая системы с несколькими видеокартами, что становится всё более актуальным в связи с популяризацией искусственного интеллекта.

Для питания видеокарт у моделей Thermalright TP мощностью 1650 и 1350 Вт есть два 16-контактных кабеля 12VHPWR, два кабеля с одиночными коннекторами 6+2 и четыре кабеля с двумя коннекторами 6+2. Модели мощностью 1000 и 850 Вт меньше (длина 150 мм), обладают одним кабелем 12VHPWR и парой сдвоенных коннекторов 6+2.

Источник изображения: Thermalright

В серии Thermalright SP представлены блоки питания мощностью от 750 до 1000 Вт. Для этих блоков заявлено соответствие более новым версиям стандартов Intel ATX 3.1 и PCI-CEM 5.1. У каждой модели есть один кабель 12V-2x6. Предельная мощность кабеля для младших моделей не уточняется. Также в наличии несколько кабелей с коннекторами 6+2. Длина блоков питания 150 мм.

Источник изображения: Thermalright

Thermalright TPFX — это компактные блоки питания форм-фактора SFX с длиной 100 мм. В серии представлены модели мощностью от 650 до 1000 Вт. Для старшей модели заявлено соответствие стандартам Intel ATX 3.1 и PCI-CEM 5.1, для остальных — версиям 3.0 и 5.0 соответственно. По всей видимости, модель мощностью 650 Вт не получила 16-контактного разъёма питания для видеокарт. Предельная мощность этого кабеля в моделях 750 и 850 Вт не уточняется.

В числе преимуществ блоков питания Thermalright TP и SP производитель перечисляет LLC-преобразователь постоянного тока (DC-DC), применение японских электролитических конденсаторов: в блоках питания TP все высокотемпературной серии 105, в блоках SP — говорится о входном конденсаторе серии 105.

На момент написания не все спецификации указаны на сайте Thermalright. Информация об актуальных спецификациях приводится только на сайте производителя. Все перечисленные блоки питания появятся в чёрном и белом цвете. Цены неизвестны.

#блоки питания #thermalright #12vhpwr #12v-2x6 #intel atx 3.1 #intel atx 3.0 #pci cem 5.0 #pci cem 5.1
Источник: vortez.net
