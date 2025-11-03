Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Доля операционных систем семейства Linux среди пользователей Steam впервые превысила 3%
Этот рост во многом обусловлен успехом портативного игрового компьютера Steam Deck от Valve и других игровых КПК под управлением SteamOS.

По результатам исследования Valve, в октябре 2025 года среди опрошенных пользователей игровой платформы Steam около 3,05% использовали операционные системы семейства Linux. Это прирост на 0,41 п.п. от месяца к месяцу и самый высокий показатель с момента выхода версии Steam для Linux более десяти лет назад, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Petar, Unsplash

Этот рост во многом обусловлен успехом портативного игрового компьютера Steam Deck от Valve и других игровых КПК под управлением SteamOS, на долю которой приходится 27% всех пользователей Linux. Постоянное совершенствование слоя совместимости Valve Proton для запуска Windows-игр и приложений на Linux способствует популяризации этого семейства операционных систем среди любителей игр. Как показывают различные тесты игровых КПК, в сравнении с Windows операционные системы Linux могут обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность в играх, несмотря на эмуляцию.

Оборудование AMD чаще используется в системах под управлением Linux. В частности, доля процессоров AMD в таких системах составляет 67,1%. Это не должно удивлять, учитывая, что Steam Deck и многие другие игровые КПК основаны на гибридных процессорах AMD.

Несмотря на устойчивый рост Linux среди пользователей Steam, операционные системы Windows продолжают доминировать с показателем 94,84%. После завершения основной фазы поддержки Windows 10 пользователи активнее переходят на Windows 11. В октябре последняя была установлена на 63,57% систем опрошенных пользователей — прирост 3,18 п.п.

Что касается оборудования, в статистике видеокарт снова перестановки — на первое место по популярности вышла NVIDIA GeForce RTX 3060 с долей 4,47%. Следом идут RTX 4060 для ноутбуков и настольных ПК, RTX 3050 и GTX 1650. Интегрированные AMD Radeon Graphics — самые популярные графические решения AMD. Самыми популярными дискретными видеокартами AMD являются RX 6600 с долей 0,92% и RX 7800 XT с долей 0,75%. Далее следуют RX 580, RX 6700 XT, RX 5700 XT и другие видеокарты. Новинки на базе архитектуры RDNA 4 в статистике до сих пор не появились, несмотря на заявления о высоком спросе.

Среднестатистическая конфигурация компьютера пользователя Steam по-прежнему включает 6-ядерный процессор, 16 ГБ оперативной памяти, устройства хранения данных общим объёмом 1 ТБ и монитор с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

#игры #steam #windows #linux #операционные системы #игровые кпк #опрос steam
Источник: videocardz.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
10
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
HKC анонсировала игровой монитор с рекордной частотой обновления 345 Гц
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti в 22 актуальных играх
+
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
3
Банк России объяснил процесс перевода средств в цифровые рубли
1
Первый образец самолета «Ладога» построят до конца года
+
Илон Маск представил свое радикальное видение смартфонов будущего
1
Армия США испытывает модули защиты от БПЛА для танков Abrams и БМП Bradley
+

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
134
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
21
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
7
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
3
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Почему репозитории — тупик для операционных систем
1

Сейчас обсуждают

beltar
02:18
Тобой что-ли?
Чистый убыток «КАМАЗа» за январь-сентябрь 2025 года вырос в 7,6 раза, до 29,1 млрд рублей
beltar
02:18
Понимаю, что ума нет, но как раз конкуренция с китайцами сверхжесткая. Их навезли выше крыши.
Чистый убыток «КАМАЗа» за январь-сентябрь 2025 года вырос в 7,6 раза, до 29,1 млрд рублей
beltar
02:17
У нас ВПК работает на минимальной окупаемости, да и военные грузовики - это не главный доход КАМАЗа.
Чистый убыток «КАМАЗа» за январь-сентябрь 2025 года вырос в 7,6 раза, до 29,1 млрд рублей
zik3ak
02:17
Да отключите всё майнинг говно и будет жнергия)
Руководители OpenAI и Microsoft опасаются замедления развития ИИ из-за нехватки электроэнергии
beltar
02:17
Там завод стоял какое-то время.
Чистый убыток «КАМАЗа» за январь-сентябрь 2025 года вырос в 7,6 раза, до 29,1 млрд рублей
Dimon1996
01:58
Нда... Не сказал только, зачем? Ну, есть рубли на карте, чем они не цифровые? Тем, что "срок годности" у них не ограничен?
Банк России объяснил процесс перевода средств в цифровые рубли
Windmark_
01:01
Нихрена они там воруют
Чистый убыток «КАМАЗа» за январь-сентябрь 2025 года вырос в 7,6 раза, до 29,1 млрд рублей
zerohexen
00:59
-заменить защитный лак- это зачем делать, а точнее не понял. Лак на кристале чипа стирать что ли?
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
Genry
00:40
"Несколько дней назад геймеры, отдающие предпочтение видеокартам AMD, были ошарашены новостью, что компания завершила активную поддержку драйверами видеокарт с микроархитектурой RDNA и RDNA 2." И где...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
RandomXP
23:58
А зачем брать полуфабрикаты, когда можно взять готовый продукт? Например TrueNAS, Unraid, Proxmox
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter