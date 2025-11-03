Этот рост во многом обусловлен успехом портативного игрового компьютера Steam Deck от Valve и других игровых КПК под управлением SteamOS.

По результатам исследования Valve, в октябре 2025 года среди опрошенных пользователей игровой платформы Steam около 3,05% использовали операционные системы семейства Linux. Это прирост на 0,41 п.п. от месяца к месяцу и самый высокий показатель с момента выхода версии Steam для Linux более десяти лет назад, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Petar, Unsplash

Этот рост во многом обусловлен успехом портативного игрового компьютера Steam Deck от Valve и других игровых КПК под управлением SteamOS, на долю которой приходится 27% всех пользователей Linux. Постоянное совершенствование слоя совместимости Valve Proton для запуска Windows-игр и приложений на Linux способствует популяризации этого семейства операционных систем среди любителей игр. Как показывают различные тесты игровых КПК, в сравнении с Windows операционные системы Linux могут обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность в играх, несмотря на эмуляцию.

Оборудование AMD чаще используется в системах под управлением Linux. В частности, доля процессоров AMD в таких системах составляет 67,1%. Это не должно удивлять, учитывая, что Steam Deck и многие другие игровые КПК основаны на гибридных процессорах AMD.

Несмотря на устойчивый рост Linux среди пользователей Steam, операционные системы Windows продолжают доминировать с показателем 94,84%. После завершения основной фазы поддержки Windows 10 пользователи активнее переходят на Windows 11. В октябре последняя была установлена на 63,57% систем опрошенных пользователей — прирост 3,18 п.п.

Что касается оборудования, в статистике видеокарт снова перестановки — на первое место по популярности вышла NVIDIA GeForce RTX 3060 с долей 4,47%. Следом идут RTX 4060 для ноутбуков и настольных ПК, RTX 3050 и GTX 1650. Интегрированные AMD Radeon Graphics — самые популярные графические решения AMD. Самыми популярными дискретными видеокартами AMD являются RX 6600 с долей 0,92% и RX 7800 XT с долей 0,75%. Далее следуют RX 580, RX 6700 XT, RX 5700 XT и другие видеокарты. Новинки на базе архитектуры RDNA 4 в статистике до сих пор не появились, несмотря на заявления о высоком спросе.

Среднестатистическая конфигурация компьютера пользователя Steam по-прежнему включает 6-ядерный процессор, 16 ГБ оперативной памяти, устройства хранения данных общим объёмом 1 ТБ и монитор с разрешением 1920 на 1080 пикселей.