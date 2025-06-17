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Moleculo
NVIDIA исправила много проблем в новых драйверах Game Ready и Studio версии 576.80
Повышена стабильность игр, исправлены проблемы.

NVIDIA выпустила графические драйверы Game Ready и Studio версии 576.80, добавив поддержку новых игр и исправив большое количество ошибок. В драйвере Game Ready реализована поддержка игр FBC: Firebreak, Rematch и обновления для DOOM: The Dark Ages с поддержкой трассировки пути. В случае Studio драйвера говорится о поддержке TensorRT и FP8 вариантов моделей Stable Diffusion 3.5, которые до 70% быстрее базовых моделей и потребляют до 40% меньше видеопамяти.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Что касается исправленных проблем в играх, список содержит большое количество наименований с примечанием исправлены проблемы со стабильностью, это: Dune: Awakening; EA Sports FC 25; Clair Obscur: Expedition 33; Monster Hunter World (в режиме DX12); Gray Zone Warfare; Marvel Rivals; GTA V Enhanced; Honor of Kings: World; Forza Horizon 5. Также исправлены: мерцание теней в Dragons Dogma 2; вылеты после запуска Enshrouded; мерцание вокруг источников света в Ghost of Tsushima Directors Cut; артефакты в Indiana Jones and The Great Circle.

Не многим меньше список с перечнем исправленных проблем общего характера: были улучшены акустические характеристики GeForce RTX 5090 FE в состоянии простоя и при низких нагрузках; исправлена ошибка, приводящая к пересозданию кэша шейдеров после изменения настроек в панели управления NVIDIA; появление ошибок bugcheck при запуске Twinmotion; артефакты в окне просмотра Adobe Substance 3D Painter после «запекания»; проблемы с интерфейсом страницы Fusion в BlackmagicDesign; красные и зелёные артефакты при воспроизведении видео в веб-браузерах; видео, записанные NVIDIA App, становятся выцветшими после редактирования в стандартных приложениях Windows; мерцание, чёрный экран при подключении DisplayPort 1.4 мониторов к видеовыходу DisplayPort 2.1 на видеокарте.

Одновременно с этим обновилось приложение NVIDIA App. В частности, совместимость опции переопределение DLSS расширена, список пополнили 46 игр. Добавлены оптимальные настройки для Dune: Awakening; EA Sports F1 25; FBC: Firebreak; Rematch.

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#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.com
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