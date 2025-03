Всего четыре модели, которые отличаются наличием подсветки и/или заводского разгона.

Компания PNY добавила в каталог новые варианты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, заметили в VideoCardz. Это модель Triple Fan Plus и её разогнанная вариация Overclocked Triple Fan Plus, а также EPIC-X RGB Triple Fan Plus и EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan Plus. Интересно, что ранее компания представила аналогичные модели без Plus в наименовании. На данный момент неизвестно, заменят ли их рассматриваемые новинки или дополнят ассортимент.

PNY GeForce RTX 5070 Ti EPIC-X RGB Triple Fan Plus (слева) и Triple Fan Plus (справа).

Источник изображений: PNY, VideoCardz

По предварительным данным, Plus и не Plus варианты работают на одинаковых частотах и внешне выглядят практически идентично. Тем не менее, новинки Plus стали крупнее и имеют ряд отличий, касающихся использования наименований брендов в оформлении видеокарты. Толщина видеокарт увеличилась, теперь они занимают три слота расширения, длина и ширина тоже увеличились. Длина с 29,97 до 32,85 см, а ширина — с 12,01 до 13,77 см. Подробности о том, какие изменения компания внесла в конструкцию видеокарт, не сообщается.

PNY GeForce RTX 5070 Ti EPIC-X RGB Triple Fan (слева) и EPIC-X RGB Triple Fan Plus (справа).

Источник изображений: PNY, VideoCardz

Что касается брендинга, главное отличие заметно на боковой панели кожуха системы охлаждения: теперь здесь присутствует полное наименование видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, в то время как в версии без приставки Plus только GeForce RTX.

Источник изображения: VideoCardz

Каждая модель должна быть оснащена графическим процессором GB203-200 с 8960 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Полное энергопотребление видеокарты (TGP) соответствует референсному значению NVIDIA — 300 Вт.