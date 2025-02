Драйвер версии 32.0.101.6559 имеет статус WHQL.

Intel выпустила новый графический драйвер с WHQL сертификацией для поддержки будущих игр: драйвер содержит оптимизации Game On для Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Avowed. Последняя станет доступна уже 13 февраля для покупателей премиального издания, общий релиз запланирован на 18 февраля. Новый спин-офф во франшизе Like A Dragon станет доступен 21 февраля. Помимо прочего, новый драйвер повышает производительность в Senua's Saga: Hellblade II на величину до 5,9% в разрешении 1080p при высоких настройках графики.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

В то время как для Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii заявлена оптимизация под дискретные и интегрированные графические решения Intel Arc, в случае с Avowed оптимизации внедрены только для дискретной графики.

Также в новом драйвере исправлены несколько ошибок: мерцание окна с предварительным просмотром в Adobe After Effects на дискретной графике Intel Arc серии A и игнорированных решениях в процессорах Core Ultra 1- и 2-го поколений, также на процессорах Core Ultra 2 исправлена критическая ошибка в Horizon Zero Dawn Remastered при включении генерации кадров.