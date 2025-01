DLSS Override ещё не добавили.

NVIDIA продолжает переносить настройки из классической панели управления драйвером в новомодное приложение NVIDIA App. Так, в версии приложения под номером 11.0.2.308 появилась возможность настраивать каждый дисплей, подключённый к видеокарте: управлять макетом, ориентацией, разрешением, частотой обновления, G-SYNC и другими параметрами, включая режимы Optimus, — сообщает VideoCardz. Пока неизвестно, планирует ли NVIDIA в ближайшее время полностью отказаться от панели управления.

Источник изображения: VideoCardz

В числе прочего сообщается об изменениях в настройках битрейта, которые по умолчанию устанавливаются в Shadowplay, и добавлении профилей с оптимальными настройками для 7 новых игр, включая Indiana Jones And The Great Circle, Marvel Rivals, Microsoft Flight Simulator 2024, Path of Exile 2 и других громких новинок. Также исправлены проблемы и ошибки, связанные с невозможностью отката версии драйвера; сохранения временных записей Instant Replay в выбранной директории; ошибочным сохранением снимков экрана из оконных приложений на рабочем столе; проблемами синхронизации видео через OneDrive; выбором микрофона. Повышена общая стабильность приложения.

Специалисты отмечают, что рассматриваемое обновление не добавляет ожидаемую опцию переопределения DLSS (DLSS Override). Она должна появиться в приложении с обновлением на старте продаж новых видеокарт GeForce RTX 50. Опция позволит форсировать использование новейших библиотек DLSS 4 во всех играх, где реализована поддержка предыдущей версии этой технологии.