Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Пользователь отправил Ryzen 9 7950X3D на ремонт по гарантии и взамен получил Ryzen 9 9950X3D
AMD выслала более новую модель CPU вместо проблемного экземпляра

Производители ценящие своих клиентов, могут заменить отправленный по гарантии продукт на модель с более высокими характеристиками, что и произошло с участником платформы Reddit под ником Space_swag, который поделился своей историей, пишет издание VideoCardz.

Может быть интересно

Источник фото: AMD

Как утверждает Space_swag, он отправил производителю свой процессор Ryzen 9 7950X3D на гарантийный ремонт, и спустя некоторое время AMD прислала обратно более новую модель — Ryzen 9 9950X3D. Пользователь спрашивает, является ли это обычной практикой для AMD, или же это единичный случай, на что получает ответ от ряда других участников Reddit — такие истории бывали и раньше.

Отмечается, что в случае невозможности ремонта AMD может прислать аналогичную или схожую по характеристикам и производительности модель. Впрочем, не всегда эти старания идут на пользу — например, goldcakes пишет, что взамен Ryzen 7 5800X3D, отправленного по гарантии, он получил Ryzen 9 5950X. С точки зрения количества ядер, данная модель действительно является улучшением, но в играх она зачастую отстаёт от CPU с 3D V-Cache, поэтому геймеры, скорее всего, откажутся от подобной замены.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#ryzen 9 7950x3d #ryzen 9 9950x3d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
3
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
+
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
Командующий стратегической авиацией США раскрыл детали о бомбардировщике B-21 Raider
+
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
+
Учёные обнаружили переписывающий историю болезни древнейший штамм сифилиса возрастом 5500 лет
+
Облачный игровой сервис GeForce Now заработал на Linux — пока поддерживается Ubuntu 24.02 и SteamOS
+
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
+
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Эван Бласс показал новые изображения смартфонов серии Samsung Galaxy S26
+
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
3
MWM: Иран получил первые российские вертолёты Ми-28Н
+
Зубы из некрополя железного века рассказали об образе жизни итальянцев живших более 2500 лет назад
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
13
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
7

Сейчас обсуждают

deema35
11:14
Тут скорее налоговикам начали жаловаться сетевые магазины электроники, что продавцы на маркетплейсах не платят налогов, вот они и отреагировали.
«Ведомости»: Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагать налогом
Dentarg
10:47
Если даже оттуда начали выгребать последние копейки, видимо бюджет совсем дырявый. Следующие пара лет будут интересными.
«Ведомости»: Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагать налогом
AKS
10:46
1. это магия... 2. СВЧ 😂
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Dentarg
10:44
Поют не языком, а горлом. Власть ценит товарищей с хорошо разработанной глоткой и другими проходами, которые готовы выполнить любой приказ без лишних сомнений) С такими талантами вам как раз на госслу...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Bernigan
10:40
Ты прав, амд это шлак
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
10:34
Вот-вот, чертова AMD, блогеров спонсирует, гнобит святую Nvidia, ни нада так
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Bernigan
10:29
Блогеры только и отчитываются за то что у Нвидиа что то не так, однако именно не так всё у амд, и работает через ж тогда как у Нвидиа нет никаких реальных проблем вообще. Просто блогерам выгодно по то...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
10:27
Да я ж говорю, что AMD'шники плохие. И асинхромные вычисления в DX12 не включили для Nvidia, отчего в DX12 драйвер Nvidia стал жрать много процессорного времени и об этом отчитались блогеры, аж целую ...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Bernigan
10:22
Это тут ни при чём, они спецом запретили разрабам во многих играх ДЛСС внедрять, это уже просто вредительство, тогда как ДЛСС 1 чел может модом встроить. А ФСР тот и не нужен вообще, там что снизил ра...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Dentarg
10:13
Иностранцы тусили в Питере, Калуге, Туле, Подмосковье, Татарстане - в нормальных промышленных центрах, с логистикой, энергетикой и рабочими руками. Автотор - это как раз результат креативного решения ...
«Автотор» запустил в Калининграде семь заводов по производству автокомпонентов и электромобилей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter