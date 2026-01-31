AMD выслала более новую модель CPU вместо проблемного экземпляра

Производители ценящие своих клиентов, могут заменить отправленный по гарантии продукт на модель с более высокими характеристиками, что и произошло с участником платформы Reddit под ником Space_swag, который поделился своей историей, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: AMD

Как утверждает Space_swag, он отправил производителю свой процессор Ryzen 9 7950X3D на гарантийный ремонт, и спустя некоторое время AMD прислала обратно более новую модель — Ryzen 9 9950X3D. Пользователь спрашивает, является ли это обычной практикой для AMD, или же это единичный случай, на что получает ответ от ряда других участников Reddit — такие истории бывали и раньше.

Отмечается, что в случае невозможности ремонта AMD может прислать аналогичную или схожую по характеристикам и производительности модель. Впрочем, не всегда эти старания идут на пользу — например, goldcakes пишет, что взамен Ryzen 7 5800X3D, отправленного по гарантии, он получил Ryzen 9 5950X. С точки зрения количества ядер, данная модель действительно является улучшением, но в играх она зачастую отстаёт от CPU с 3D V-Cache, поэтому геймеры, скорее всего, откажутся от подобной замены.

