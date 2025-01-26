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Moleculo
Поддержка AMD FSR 4 может быть добавлена ​​ко всем играм с FSR 3.1 через драйвер
На видеокартах RDNA 4 должна автоматически использоваться новейшая версия технологии, утверждает инсайдер.

AMD реализует для видеокарт RDNA 4 автоматическую поддержку технологии FSR 4 во всех играх, которые уже поддерживают FSR 3.1, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера и блогера @Kepler_L2 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Реализовано это будет на уровне драйвера, предположительно, через автоматическую замену или подмену библиотек (файлов dll).

Авторы подчёркивают, что игра должна поддерживать, как минимум, FSR 3.1, где технологии масштабирования изображения и генерации кадров разделили по отдельным библиотекам, в FSR 3 этого ещё не произошло и с этой версией автоматическое повышение до FSR 4 работать не будет.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

По состоянию на 12 ноября 2024 года список игр с поддержкой технологий FSR 3 и 3.1 включал 106 позиций. В этот список входят игры, которые уже выпущены, ожидаются или ожидают обновления. Для 51 игры в списке уже заявлена поддержка FSR 3.1, однако информация уже несколько устарела, так на днях поддержка этой версии технологии появилась в The Last of Us Part I, но в списке игра по-прежнему присутствует, как проект с поддержкой FSR 3.

Официально данная информация не имеет подтверждения, AMD пока не делилась подробностями ни о новых видеокартах, ни о новых технологиях. Старт продаж видеокарт RDNA 4 сдвинули на март, вероятно, презентацию тоже проведут в марте.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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