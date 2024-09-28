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Moleculo
В Сети появился предполагаемый маркетинговый слайд из презентации AMD Ryzen 7 9800X3D
«Идеальный процессор для элитного гейминга».

Ходят слухи, что AMD выпустит первый 3D V-Cache процессор Ryzen 9000, а именно Ryzen 7 9800X3D, в период с конца октября по начало ноября, об этом сообщили несколько источников. Точная дата релиза пока не подтверждена, однако, если верить YouTube инсайдеру Moore’s Law Is Dead, компания уже рассылает маркетинговые материалы своим партнёрам. В них не упоминаются такие процессоры, как Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, что подтверждает информацию о том, что они появятся позже.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Утверждается, что AMD рекламирует новый процессор как «Лучший процессор для элитного гейминга» (Ultimate Processor for Elite Gaming), а на представленном слайде присутствует громкое: «Легенда непобедима» (The legend is unbeatable). AMD уже неоднократно продемонстрировала, что 3D V-Cache на процессорах Ryzen может обеспечить значительный прирост производительности в играх, хотя и не во всех случаях.

Источник изображения: Moore's Law Is Dead, YouTube (отредактировано)

Восьмиядерные варианты с одним кристаллом CCD и одним кристаллом 3D V-Cache остаются наиболее предпочтительными для игр, в частности, поскольку не нуждаются в планировании рабочих нагрузок между кристаллами CCD, как на старших процессорах с большим количеством ядер, где только один из двух CCD оснащён 3D V-Cache, пишет VideoCardz.

Скорее всего, этот процессор будет выпущен после начала продаж первых новинок Intel Core Ultra 200K, как ответ конкуренту. Сообщается, что AMD также готовит промо-акцию к этому запуску, как минимум, с одной популярной игровой новинкой.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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