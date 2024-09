NVIDIA перечислила четыре новинки с поддержкой DLSS 3 и других фирменных технологий.

Dead Rising Deluxe, Enotria: The Last Song, FINAL FANTASY XVI, God of War Ragnarök и Frostpunk 2 — все эти игры поддерживают технологию DLSS 3 на релизе, а также некоторые другие технологии NVIDIA, сообщает компания в блоге GeForce. Владельцы видеокарт GeForce RTX 40 смогут повысить производительность в перечисленных играх не только за счёт интеллектуального масштабирования изображения, но и за счёт генерации кадров.

В God of War Ragnarök на видеокартах от RTX 4070 до RTX 4090 можно ожидать двукратного повышения производительности в разрешении 4K при максимальных настройках графики. В частности, владельцы RTX 4070 за счёт генерации кадров смогут повысить средний фреймрейт с 50 до 105 кадров в секунду.

Генерация кадров позволит с комфортом играть в разрешении 1440p даже владельцам RTX 4060, в данном разрешении компания заявляет о среднем повышении производительности в 1,7 раз по всему стеку видеокарт. Кроме DLSS 3 для God of War Ragnarök заявлена поддержка Reflex.

В FINAL FANTASY XVI генерация кадров позволит повысить средний фреймрейт в 2,7 раза при игре в разрешении 4K, чуть более чем двукратный прирост можно ожидать в 1440p, где генерация кадров снова значительно помогает RTX 4060, превращая 32 FPS в 71 FPS. В дополнение к DLSS 3 и Reflex эта игра поддерживает DLAA, что позволит улучшить качество изображения при избыточной производительности.

Релиз God of War Ragnarök, Dead Rising Deluxe и Enotria: The Last Song запланирован на 19 сентября. FINAL FANTASY XVI уже доступна. Frospunk 2 выходит 20 сентября.