С интегрированной графики сняли лимиты мощности.

Интегрированная графика AMD Radeon 890M без лимитов энергопотребления смогла опередить настольную NVIDIA GeForce GTX 1650, сообщает Wccftech со ссылкой на тестирование YouTube блогера TechEpiphany.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Блогер сравнивал ноутбук ASUS VivoBook 16, оснащённый APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 32 гигабайтами LPDDR5X-7500, с настольным компьютером, где совместно трудились AMD Ryzen 7 5800X3D и GeForce GTX 1650. Интегрированная графика была освобождена от каких-либо лимитов и работала с TDP в диапазоне 45…60 ватт.

Источник изображения: TechEpiphany, YouTube

В большинстве протестированных игр AMD Radeon 890M была быстрее. К примеру, интегрированная графика опередила оппонента в The First Descendant в среднем на 5…10%, в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5, была быстрее на 40…45%, а в Robocop — до двух раз быстрее. Быстрее Radeon 890M была и в God of War с Hellblade: Senua's Sacrifice, переменный успех наблюдался в Devil May Cry 5. Единственными играми, где NVIDIA GTX 1650 удалось-таки выйти вперёд, были Tomb Raider 2013 года и Shadow of The Tomb Raider.

Источник изображения: TechEpiphany, YouTube

AMD Radeon 890M основана на архитектуре RDNA 3.5 и включает 16 вычислительных блоков Compute Units (1024 шейдерных ALU), 64 текстурных блока, 32 блока растеризации. Пиковая частота iGPU достигает 2900 мегагерц. NVIDIA GeForce GTX 1650 оснащается графическим процессором TU117-300 семейства Turing, в котором задействуется 896 CUDA ядер, 56 текстурных блока, 32 блока растеризации. GPU работает на частоте до 1665 мегагерц.